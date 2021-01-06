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Единство народа - главный компонент стабильности страны
06.01.2021 22:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭто и суть предстоящего Всебелорусского народного собрания. Вместе определить путь, по которому пойдем дальше. Каждый белорус хочет услышать ответ на свой вопрос, но всех объединяет одно - желание сделать нашу страну лучше.
Свои идеи озвучат представители разных сфер и профессий: политологи, многодетные родители, работники сельского хозяйства, историки, медики и даже президент. Александр Лукашенко сегодня избран делегатом народного собрания от Могилева.
Что предлагают представители разных слоев общества? С народными делегатами пообщалась Мария Тройнич.
Он из тех, про кого говорят: ни минуты свободного времени. Виталий Иванов - родитель-воспитатель детского дома семейного типа. У него шестеро приемных и двое родных малышей: трехлетние Тимофей и Кира - двойняшки. В дополнение к большой семье у молодого папы насыщенная общественная жизнь. И активная гражданская позиция. Рабочее утро начинается с прямого эфира: Виталий ведет утреннюю программу на брестском телевидении. А после отправляется в краеведческий музей: приобщать к истории брестчан и гостей города. По словам мужчины, богатый профессиональный опыт пригодится на предстоящем Всебелорусском форуме, куда он отправится в качестве делегата.
Виталий Иванов, ведущий научный сотрудник Брестского областного краеведческого музея: "Поеду с уверенностью в стабильности. Это первое. Темы должны подниматься все. И здесь главное, чтобы эти темы, обсуждаясь, имели результат. Очень много звучат мнений сейчас: зачем собираться вообще? Но диалог помогает открыть новые грани в любом направлении".
Всебелорусское народное собрание - большое событие для всей страны и каждого делегата в отдельности. И поэтому подготовка к нему должна быть соответствующая. По словам Виталия, он готов предложить свои идеи и быть активным участником диалога. Ведь одна из главных задач форума не просто обсудить, а внести конструктивные предложения по развитию разных сфер жизни не только в регионах, а в стране в целом.
Виталий Иванов, ведущий научный сотрудник Брестского областного краеведческого музея: "Сейчас интернет захлестывает все. Нужно объяснить ребенку, что нужно видеть объективную информацию. И при этом, объединив усилия культуры и образования, предложить подрастающему поколению конкретные проекты — такие же интересные".
Новых идей и активного участия в жизни страны ждут от всех участников предстоящего форума. Определились со своими делегатами и в Брестской области. На VI Всебелорусское народное собрание поедут 310 жителей региона.
Шестой форум соберет представителей всех слоев общества. Делегаты подведут итоги и определят основные направления, по которым наша страна будет развиваться в ближайшую пятилетку. Цели сформируют в том числе на основе предложений, которые выдвинули на диалоговых площадках и общественных приемных.
Активная подготовка к одному из главных политических событий года сегодня была и в столице. 55 человек выбрали от Минского городского Cовета депутатов. У каждого делегата уже есть конкретные предложения к главному форуму пятилетия. Среди них строительство дополнительных объектов социальной сферы, создание комфортной жилой среды, а также повышение роли местного самоуправления.
Своих представителей уже определил и Белорусский профсоюз работников здравоохранения. В списке делегатов 22 человека, среди которых главы больниц, заведующие отделениями, врачи, медсестры, юристы и экономисты - все, кто работает в сфере здравоохранения, представители медицинских вузов.
Вячеслав Шило, председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения: "Это наиболее опытные специалисты, которые работают не первый год, знают систему здравоохранения изнутри, которые могут внести предложения на ВНС. Они могут внести предложения, чтобы мы совершенствовали систему здравоохранения, чтобы мы понимали те процессы, которые происходят в обществе. Это веховое событие - ВНС - позволит нам наметить пути движения в обществе, развитии системы здравоохранения, чтобы мы двигались вперед и созидали нашу страну, нашу Республику Беларусь".
Валентина Васютина, ведущий инженер по охране труда Минского городского клинического онкологического диспансера: "Что хотелось бы? Наверное, чтобы были подняты вопросы молодежной политики. Вопросы обеспечения жильем молодых работников стоят очень остро. Ко мне как к председателю профкома постоянно обращаются молодые специалисты, пришедшие в учреждение, с просьбой об обеспечении их общежитием, а также арендным жильем. Хотелось бы, чтобы эти вопросы были подняты и были положительно решены".
Наталия Кизимова работает главным врачом городской поликлиники Бобруйска. 30 лет назад в нашу страну женщина приехала из Эстонии. И теперь считает Беларусь своей второй родиной. За двадцать лет на руководящей должности удалось обучить десятки начинающих медиков. И внедрить систему «электронной поликлиники». Медицина должна быть качественной и доступной - уверена делегат Всебелорусского народного собрания.
Наталия Кизимова, главврач Бобруйской городской поликлиники № 3: "Это настолько значимый форум в плане определения нашей дальнейшей жизни на предстоящие пять лет. Возможность высказать свое мнение, участвовать в принятии общих решений. Мы создаем сегодня столько, сколько не создают ни в одной стране мира. Это то главное, что должно нам послужить в плане консолидации и основы гордости за то, что мы вместе".
Не растерять созданное большим трудом - рабочие места, целые заводы и нишу на мировом рынке. Сергей Казусенок из тех, кто выступает за сохранение достижений. Мужчина представит на форуме многотысячный коллектив Бобруйскагромаша. Говорит, начинал 11 лет назад токарем, сегодня отвечает за продажи. Поэтому знает весь процесс от станка до маркетинга. Белорусскую технику для кормозаготовки и внесения удобрений уже оценили в 50 странах. Новые - Венгрия, Вьетнам, Китай. Объем продаж исчисляется сотнями миллионов рублей. И растет благодаря модернизации и инновациям.
Сергей Казусенок, замначальника отдела ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш": "Это большой форум, на который собираются люди разных отраслей: и промышленности, и медицины, и пожарные, и учителя. Мое мнение, мнение людей, которые рядом со мной проработали много лет - это самое главное мнение. Нам здесь жить. На предприятии за столько лет сохранилась хорошая база. Нужно сохранить такое предприятие".
Всебелорусское народное собрание пройдет в столице 11-12 февраля и соберет 2 700 участников. Это люди, которые добились успеха в самых разных сферах. Те, кто сможет не просто рассмотреть каждое предложение на форуме, но и определить лучшие для развития страны.
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Это и суть предстоящего Всебелорусского народного собрания. Вместе определить путь, по которому пойдем дальше. Каждый белорус хочет услышать ответ на свой вопрос,...
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