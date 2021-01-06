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Рождественский Сочельник

06.01.2021 22:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня  у православных Сочельник.  Этим вечером во всех храмах страны пройдут праздничные богослужения. Кстати, именем Рождества Христова в Беларуси названы 11 православных церквей. Одна из них  в деревне Большое Стиклево под Минском. 

Сейчас там находится моя коллега Инна Пилевич. Инна, добрый вечер! И как там встречают один из главных праздников церковного календаря? 

Православные верующие готовятся к Рождеству Христову

Православный приход в деревне Большое Стиклево под Минском в ожидании двойного торжества. Здесь Рождество Христово не только важный день появления богомладенца Иисуса на свет. Это еще и престольный праздник церкви. Если проще, храм освящен в честь Рождества. Поэтому встречают и отмечают этот волнительный момент с двойным размахом.

Выставки, театральные представления, концерты, конкурсы, угощения – только несколько пунктов рождественской программы прихода. Но все это будет лишь завтра. Сейчас верующие находятся в ожидания чуда - прихода Спасителя. По традиции встречают этот момент в молитве в храме. Так, в Стиклево несколько минут назад началась праздничная служба. Она проходит по канонам, которые не меняются 2021 год. Традиционно зачитываются отрывки из Евангелия, рассказывают о Рождестве, пророчествах о пришествии Христа. А утром сюда специально к празднику был доставлен Вифлеемский огонь.

Рождеству Христову предшествовал 40-дневный пост. И сегодня по православной традиции самые строгие ограничения. Кстати, название сочельник  происходит от слова "сочиво". Это традиционное постное угощение из круп. Всего же принято готовить 12 блюд - по числу апостолов. А на стол под скатерть кладут сено как символ яслей, в которых родился Иисус. Согласно православной традиции пост завершается с появлением первой звезды на небе. По преданию, именно она и сообщила волхвам о рождении Иисуса. 

Феномен рождественской ночи не только в многовековых ритуалах, но и в духовных традициях. Момент, когда принято исповедоваться и, что называется, с чистым сердцем разделять трепетный момент с близкими. И при этом дарить добро не только родным, но и совершенно незнакомым людям. Заниматься благотворительностью. А времени для этого предостаточно. Рождество православные христиане празднуют далеко не один день, вплоть до Крещения. 

 
 
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Сегодня  у православных Сочельник.  Этим вечером во всех храмах страны пройдут праздничные богослужения. Кстати, именем Рождества Христова в Беларуси названы 11...
 
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