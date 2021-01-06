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Рабочее совещание с представителями СМИ в Совете Республики

06.01.2021 22:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

О роли СМИ в современном обществе, поиске новых форм в подаче информации и отражении общественно-политической, экономической и культурной жизни Беларуси  сегодня говорили в Совете Республики руководители крупнейших телеканалов страны. Речь шла, в частности, о конкуренции и взаимодействии традиционных СМИ с интернет-изданиями и телеграм-каналами в борьбе за аудиторию. Во время совещания председатель Совета Республики отметила и вклад Белтелерадиокомпании и Столичного телевидения в формирование информационной повестки дня.   

Напомним, в эти дни Белтелерадиокомпания празднует знаковую дату - 65 лет. За это время медиахолдинг прошел исторический путь  от кинопленочной эры до цифровых технологий. И сегодня это 7 телевизионных кнопок и 12 радиостанций. 

 
 
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О роли СМИ в современном обществе, поиске новых форм в подаче информации и отражении общественно-политической, экономической и культурной жизни Беларуси  сегодня...
 
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