Футбольный тренер, директор и предприниматель. Кого судили в Минске в сочельник «за массовые беспорядки»

Источник материала: Tut.by

В столице сегодня проходили суды над задержанными в протестные августовские дни. Среди них — политзаключенные Артем Хващевский и Юрий Савицкий. Обоим мужчинам предъявлены обвинения по 342-й статье (Организация и активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок).



Фото: БелаПАН

Артем Хващевский — футбольный тренер. Последние девять лет жил в Польше. Много лет играл в любительском клубе «Минск Космос», после переезда — в Лиге Б-класса. В Польше Хващевский учился в Академии физвоспитания во Вроцлаве и работал тренером в молодежном футбольном клубе, а также занимался записями и анализом для польской национальной сборной.

Парня задержали 15 августа, все это время он находился за решеткой. Сегодня в суде Фрунзенского района его дело начала рассматривать судья Юлия Близнюк, гособвинитель — Алина Касьянчик, сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».

Хващевского обвиняют в том, что он участвовал в массовых беспорядках и призывал к этому других через телеграм-каналы. Парень участие в акции не отрицал, подтвердив, что выкрикивал лозунги и хлопал в ладоши. Однако заявил, что к активным действиям никого не призывал, а на телеграм-каналы был подписан, чтобы быть в курсе происходящих событий. Рассмотрение дела продолжится 12 января.

«В автозак закинули как „кусок мяса“»



Фото: spring96.org

В суде Октябрьского района начался суд над членом инициативной группы Виктора Бабарико директором станции шиномонтажа Юрием Савицким за участие в акции 9 августа. Дело рассматривает судья Александр Руденко.

Юрий Савицкий вечером 9 августа был в центре города у стелы, а уже 10-го его задержали. На суде парень рассказал, что за ним пришли на работу шесть человек, при задержании избили.

— В автозак закинули как кусок мяса. Угрожали, что если буду жаловаться и требовать врача, то мне пришьют сопротивление при задержании, — рассказал Юрий сегодня на суде.

Его обвиняют в том, что он «присоединился к группе граждан, которые грубо нарушили общественный порядок, оказывал очевидное неподчинение сотрудникам милиции, перекрывал проезжую часть, блокировал проезд транспорта, нарушал действующее законодательство о массовых мероприятиях».

На суде Савицкий признал, что участвовал в акции протеста, выкрикивал лозунги, но движение транспорта не блокировал и в «массовых беспорядках не участвовал».

Рассмотрение дела продолжится 16 января.

Поврежденная видеокамера и три года колонии



Фото с сайта spring96

К трем годам колонии приговорил суд Советского района 44-летнего предпринимателя из Минска Дмитрия Галко. Мужчину признали виновным по ст. 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). Также он обязан выплатить тысячу рублей компенсации морального вреда потерпевшему, возместить стоимость поврежденной видеокамеры и компенсировать расходы на экспертизу бутылки, которая проходила по делу вещдоком.

Галко обвинили в том, что он ударил видеокамеру сотрудника милиции, который был при исполнении в штатском и снимал дворовый концерт. Также — в «ограничении свободы потерпевшего и попытке двух ударов и угроз».

Дело вел судья Сергей Шатило, государственный обвинитель — Владимир Рябов. Потерпевшим признали старшего участкового инспектора, майора милиции Павла Мацкевича.

Инцидент произошел 16 сентября на улице Восточной. По материалам дела, Галко был пьян, когда наносил удары по руке участкового инспектора. «Имущественный ущерб ГУВД» составил 546 рублей. Потерпевший участковый Мацкевич в суде рассказал, что за медицинской помощью не обращался, так как болела только кисть руки, по которой пришелся «удар», форменное обмундирование испорчено не было.

Дмитрий Галко вину не признал. Мужчина в суде рассказал, что при задержании его били по голове, ногам и печени. (В материалах дела подтверждается ЧМТ легкой степени тяжести, сотрясение мозга, гематома правого бедра.) Допрашивали с применением газового баллончика. Судья на этот рассказ никак не отреагировал.

— У меня пеня за квартплату не превышает рубля, за последние двадцать лет я не привлекался к ответственности, а из меня сделали алкоголика. Сломал — заплачу (видеокамеру). Все остальное — пускай будет на совести тех, кто придумал уголовное дело, — заявил Галко в последнем слове.