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Еще один ребенок с СМА выиграл в лотерею дорогой препарат. Его мама: «Плачу - чудо произошло!»
07.01.2021 06:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Третий ребенок в Беларуси с диагнозом «СМА» выиграл в лотерею дорогостоящий препарат Zolgensma, который может остановить болезнь. Им стал 10-месячный Даниил Денисов из Минска.
«Плачу. Чудо произошло в этот светлый праздник!» — поделилась в своем
Женщина рассказала, что накануне Рождества им пришла новость: их 10-месячный сын выиграл в лотерею препарат Zolgensma. Теперь семье нет необходимости продолжать огромный сбор на покупку лекарства, а это целые 2,5 млн долларов.
«Я была в дороге с нашей волонтером Юлей, когда мне позвонила Ирина Владимировна Жевнеронок (главный внештатный специалист Минздрава по наследственным нервно-мышечным заболеваниям у детей. — Прим. TUT.BY). — Говорит: «Догадываетесь, почему звоню? Поздравляю вас, ваш сбор закрыт!».
Таким образом, Даниил Денисов стал третьим ребенком со СМА в Беларуси, который бесплатно получит самый дорогой генный препарат в мире. И он самый младший из трех счастливчиков.
«Не знаю, как быстро сделают укол. <…> Может, через месяца два, это не так просто: оформление документов, транспортировка в Минск. Поздравляем всех с наступающим праздником, а главное — не болейте. Верьте в чудеса, они случаются!» — написала в Instagram счастливая мама.
Даниилу Денисову диагностировали спинальную мышечную атрофию 1-го типа в возрасте 5 месяцев. Сейчас малышу 10 месяцев, но болезнь постепенно лишает ребенка навыков: он уже плохо держит голову и не переворачивается на спину или на бок. Есть проблемы с дыханием: из-за слабости мышц ребенок не может откашляться, и в легких скапливается мокрота. Для детей со СМА это грозит пневмонией.
«Сейчас нам нужно срочно купить откашливатель, [бесплатно] никто не даст. <…> Еще понадобится реабилитация, за все это время Даник потерял много «умелок», их сложно вернуть. <…> Думаю, ничего перечислять нам уже не нужно, денег, которые уже есть на счетах (мы все пересчитаем, расскажем), — их Данечке хватит. <…> Самое главное сейчас — сохранить до укола все, что мы умеем. Сохранить его состояние, чтобы он был хорошенький и чтобы нам ничего не помешало дождаться укола».
Кристина Денисова поблагодарила всех, кто отозвался на просьбы семьи о помощи. И напоследок показала Даниила, который все это время гулил рядом:
«Данечка, ты такой везунчик у нас! Нам написали: у вас самый быстрый выигрыш. А ты скажи: потому что мы очень сильно загадывали желание, очень-очень сильно!»
Раньше женщина
Напомним, на данный момент в мире существует несколько препаратов, способных остановить развитие болезни. Но ни один из них в Беларуси не доступен, хотя в лечении нуждаются более 80 детей и 60 взрослых.
Что касается препарата Zolgensma, то один его укол, сделанный вовремя (как правило, до двух лет, пока в организме ребенка не наступило необратимых последствий), способен остановить развитие болезни. Несколько белорусских семей подали заявку на участие в международной глобальной программе управляемого доступа к генной терапии AVXS-101. Лотерею проводит компания-производитель препарата, которая случайным образом определяет пациента для бесплатного доступа к Zolgensma.
Ранее этот препарат в лотерею выиграли двое маленьких пациенток из Беларуси:
Дарье Шепетовской 17 декабря уже был введен препарат в РНПЦ «Мать и дитя», это
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В ином случае семье пришлось бы продолжить огромный сбор на покупку, а это целые 2,5 млн долларов.
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