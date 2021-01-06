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Православные верующие во всем мире готовятся встретить один из важнейших церковных праздников - Рождество Христово
07.01.2021 06:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПраздничные богослужения сегодня с самого утра идут во всех белорусских храмах.
Завершается сорокадневный Рождественский пост, и с появлением первой звезды на небе верующие начнут разговляться - есть сочиво (сладкую кашу), откуда и пошло название Сочельника. Главная служба пройдет предстоящей ночью в Свято-Духовом кафедральном соборе столицы. Торжественное всенощное бдение покажет
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Православные верующие во всем мире готовятся встретить один из важнейших церковных праздников - Рождество Христово
Праздничные богослужения сегодня с самого утра идут во всех белорусских храмах. Завершается сорокадневный Рождественский пост, и с появлением первой звезды...
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