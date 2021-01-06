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Православные верующие во всем мире готовятся встретить один из важнейших церковных праздников - Рождество Христово

07.01.2021 06:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Праздничные богослужения сегодня с самого утра идут во всех белорусских храмах.  

Завершается сорокадневный Рождественский пост, и с появлением первой звезды на небе верующие начнут разговляться - есть сочиво (сладкую кашу), откуда и пошло название Сочельника.  Главная служба пройдет предстоящей ночью в Свято-Духовом кафедральном соборе столицы. Торжественное всенощное бдение покажет в прямом эфире "Беларусь 1". Начало Рождественской службы в 21:50.  В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией будут организованы сразу три трансляции богослужений. "Беларусь 3" в прямом эфире покажет Божественную литургию в 00:00 часов и 10 утра 7 января. 

 
 
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Праздничные богослужения сегодня с самого утра идут во всех белорусских храмах.   Завершается сорокадневный Рождественский пост, и с появлением первой звезды...
 
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