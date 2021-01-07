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В Петербурге по запросу из Минска задержан член стачкома «Беларуськалия»

07.01.2021 06:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Петербурге по запросу из Минска задержан и помещен в СИЗО член стачечного комитета «Беларуськалия» Андрей Прилуцкий. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на его адвоката Андрея Федоркова. По словам адвоката, Прилуцкого обвиняют в применении насилия в отношении сотрудников милиции.

Прилуцкого задержали 9 августа в Солигорске за участие в акции. Тогда он получил 15 суток административного ареста, но был освобожден ранее назначенного срока.

В ноябре, говорит адвокат, к его подзащитному снова проявили интерес: начали вызывать на допросы по делу о применении насилия к двум сотрудниками милиции.

7 декабря Прилуцкий присоединился к стачечному комитету «Беларуськалия», где работал электрослесарем на первом руднике. Затем он уехал в Россию.

29 декабря Прилуцкого задержали в петербургском аэропорту «Пулково» и поместили в следственный изолятор. 30 декабря суд удовлетворил ходатайство об аресте до 6 февраля в рамках процедуры экстрадиции, сообщает «Медиазона».

 
Теги: Минск
 
 
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По словам адвоката, Прилуцкого обвиняют в применении насилия в отношении сотрудников милиции.
 
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