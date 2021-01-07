Как минские районы гуляли вечером 6 января

Источник материала: Tut.by

Вечером 6 января, перед длинными выходными, минские дворы и районы вышли на вечерние прогулки. Гуляли Юго-Запад, Пушкинская, Серебрянка и Зеленый Луг, Грушевка и Боровляны. Цепи солидарности заметили на Богдановича и в Уручье, акция прошла даже в ТЦ Dana Mall. Мы собрали для вас самые интересные видео, присланные нашими читателями.

В ТЦ Dana Mall люди скандировали «Жыве Беларусь!».

Внушительная колонна была замечена в районе Пушкинской.

А это прогулка в Боровлянах.

В Зеленом Луге, Серебрянке и Грушевке люди скандировали «Пераможам».

Цепи солидарности в Уручье и на Богдановича.

О задержаниях не сообщается.