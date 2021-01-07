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Как минские районы гуляли вечером 6 января

07.01.2021 06:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 6 января, перед длинными выходными, минские дворы и районы вышли на вечерние прогулки. Гуляли Юго-Запад, Пушкинская, Серебрянка и Зеленый Луг, Грушевка и Боровляны. Цепи солидарности заметили на Богдановича и в Уручье, акция прошла даже в ТЦ Dana Mall. Мы собрали для вас самые интересные видео, присланные нашими читателями.

В ТЦ Dana Mall люди скандировали «Жыве Беларусь!».

Внушительная колонна была замечена в районе Пушкинской.

А это прогулка в Боровлянах.

В Зеленом Луге, Серебрянке и Грушевке люди скандировали «Пераможам».

Цепи солидарности в Уручье и на Богдановича.

О задержаниях не сообщается.

 
 
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Мы собрали для вас самые интересные видео, присланные нашими читателями.
 
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