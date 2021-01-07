На свободу вышел минский подросток: он получил 6 лет за покушение на отца, но теперь помилован

Источник материала: Tut.by

6 января домой вернулся 16-летний С., который в январе 2018-го получил срок за покушение на убийство отца. Все это время отец подростка вместе родными и адвокатами добивался освобождения сына. Сначала срок сократили с 6 до 4 лет, а сегодня стало известно, что парня помиловали, он может вернуться к родным.



Снимок с судебного процесса, из архива. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«12.30, звонок в телефон: «Колония беспокоит. К нам бумаги по помилованию пришли. Мы его освобождаем», — сообщил новость в своем блоге Дмитрий Тимашков, отец подростка.

Если бы не это решение, 16-летний С. вышел на свободу только в сентябре 2022-го.

Отец сразу же отправился в воспитательную колонию в Бобруйске. Говорит, старожилы не могли припомнить, когда кого-либо освобождали благодаря помилованию. Через два часа подросток уже вернулся домой в Минск, прямо перед Рождеством.

«Огромное спасибо за труд нашим адвокатам — Дмитрию Лаевскому и Евгению Пыльченко, которые вели всю эту работу без малого два года, профессионально, не сдаваясь на препятствиях, до победы», — поблагодарил Дмитрий Тимашков.

Напомним, судебный процесс над подростком проходил в закрытом режиме в суде Ленинского района Минска. По версии следствия, в сентябре 2018-го парень напал на отца с ножом и нанес несколько ранений. Дмитрий Тимашков (которого многие знают как «Лилькиного папу» ), рассказывал: после случившегося сын никуда не убегал, а милиции заявил, что и был нападавшим. Вокруг этой истории было много споров: кто-то упрекал Дмитрия в том, что он уделял сыну слишком мало времени, больше занимаясь дочерью Лилией — у нее диагноз ДЦП, а также строго воспитывал подростка. Изначально, в январе 2019-го, С. был приговорен к 6 годам лишения свободы. Однако родители решили добиваться освобождения сына.

По данным TUT.BY, сначала обращения в суды (от районного до Верховного) не давали результата. Но весной 2020-го Верховный суд все же сократил срок с 6 до 4 лет. Затем адвокаты помогли с подготовкой прошения о помиловании (на это имеет право каждый осужденный), которое подросток еще в июле отправил на рассмотрение. Ответ узнали как раз сегодня. Обычно обращения о помиловании рассматривает специальная комиссия, а финальную подпись ставит президент. Сколько людей были оправданы в минувшие годы (это не только освобожденные, но и те, кому смягчили наказание) — СМИ доподлинно не известно , данные не разглашаются.

Дмитрий Лаевский, один адвокатов, который представляет интересы подростка, уточнил TUT.BY, что они с коллегой Евгением Пыльченко вступили в дело уже после вынесения обвинительного приговора в 2019-м.

«Изучили все, пообщались с С. и пришли к убеждению, что осуждение произошло без законных оснований. Подготовили апелляционные жалобы, поборолись в апелляции, результата не было. Потом занимались обжалованием в порядке судебного надзора, исчерпывающим образом представили аргументы о невиновности. В итоге в рамках надзорного обжалования уже в 2020 году приговор был опротестован и изменен в части срока наказания — оно было существенно уменьшено. Хотя мы оспаривали выводы приговора по существу.

Документы на помилование мы подготовили и подали летом 2020 года, когда исчерпали все возможности обжалования по существу. (Это не только само ходатайство о помиловании, а еще ряд сопряженных с этим вопросов). Но комиссия по помилованию собирается с определенной периодичностью. Поэтому результат появился сейчас. Мы рады, что С. на свободе. Нет ничего важнее свободы».

Дмитрий Лаевский говорит, что родители подростка приложили много сил, чтобы помочь сыну, поэтому помилование — результат общего труда.

Сейчас подросток находится у одного из родственников, а дальше он сам решит, где и с кем ему будет лучше.

«Пока мы ехали, он на мир смотрел так, словно на Марс прилетел, — делится Дмитрий Тимашков. — Думаю, ему будет полезна какая-то пауза теперь. (…) За время в колонии у сына семь поощрений, ни одного взыскания или наказания. Он научился рисовать, писать почти каллиграфически. (…) Прощались с ним радостно, мол, только сработались с человеком, кто теперь рисовать плакаты к праздникам будет? (…) Еще С. работал на промзоне на оверлоке: изготавливал маски. После того, как его вызвали к начальству и объявили об освобождении, собралось с десяток сотоварищей — он им «завещал» свою передачу, которую мама привезла 29 декабря на Новый год».