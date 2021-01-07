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Как будут работать больницы Бреста в длинные выходные?

07.01.2021 07:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

График работы поликлиник и других учреждений здравоохранения опубликовал в своем телеграм-канале мэр Бреста Александр Рогачук.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Прием пациентов будет осуществляться следующим образом:

7 января по графику работы в праздничный день (с 9.00 до 14.00);

8 января по графику рабочего дня (с 7.00 до 20.00);

9 января по графику работы в субботний день (с 9.00 до 15.00);

10 января по графику выходного дня (с 9.00 до 14.00).

Неотложная помощь на протяжении всех дней будет оказываться в режиме повышенной готовности, а в приемных отделениях больниц, травматологических пунктов, отделениях интенсивной терапии и реанимации будут дежурить высококвалифицированные специалисты.

 
Теги: Брест
 
 
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Служба скорой медицинской помощи будет функционировать в режиме повышенной готовности.
 
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