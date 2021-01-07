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Как будут работать больницы Бреста в длинные выходные?
07.01.2021 07:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
График работы поликлиник и других учреждений здравоохранения опубликовал в
Прием пациентов будет осуществляться следующим образом:
7 января по графику работы в праздничный день (с 9.00 до 14.00);
8 января по графику рабочего дня (с 7.00 до 20.00);
9 января по графику работы в субботний день (с 9.00 до 15.00);
10 января по графику выходного дня (с 9.00 до 14.00).
Неотложная помощь на протяжении всех дней будет оказываться в режиме повышенной готовности, а в приемных отделениях больниц, травматологических пунктов, отделениях интенсивной терапии и реанимации будут дежурить высококвалифицированные специалисты.
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Служба скорой медицинской помощи будет функционировать в режиме повышенной готовности.
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