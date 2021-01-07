Ищем старые фото Бреста из ваших семейных альбомов!

Источник материала: Tut.by

Мы ищем старые фотографии Бреста из ваших семейных альбомов, которые еще нигде не публиковались. Если у вас такие есть, пишите в редакцию.



Фото: Брестский горисполком

Что нам интересно? Как строились знаковые здания, как проходили праздники во дворах и в центре, как выглядели парки, магазины, улицы, рынки (в общем, интересна городская жизнь).

Время: советские годы и 1990-е.

Если у вас есть что показать стране, пишите на stanislav.korshunov@tutby.com или в телеграм @bresters. Опубликуем самое любопытное!