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Ищем старые фото Витебска из ваших семейных альбомов!
07.01.2021 09:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Поиск! Мы ищем старые фотографии Витебска из ваших семейных альбомов, которые еще нигде не публиковались. Если у вас такие есть (а мы уверены!), пишите в редакцию.
Время — советские годы и 1990-е. Нам интересно: как строили знаковые здания, как проходили праздники во дворах и в центре, как выглядели парки, магазины, улицы, площади, рынки. В общем, интересны обычная городская жизнь и то, как изменился Витебск за прошедшие годы.
Если у вас есть что показать стране, пишите на почту: matveeva@tutby.com или в телеграм @TM_vitebsk. С радостью опубликуем самое любопытное!
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Если у вас такие есть (а мы уверены, что да!), пишите в редакцию.
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