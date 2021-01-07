Ищем старые фото Витебска из ваших семейных альбомов!

Источник материала: Tut.by

Поиск! Мы ищем старые фотографии Витебска из ваших семейных альбомов, которые еще нигде не публиковались. Если у вас такие есть (а мы уверены!), пишите в редакцию.



1957 год, Витебск. Девушка чистит крышу дома от снега. Фото: Эдуард Поляк

Время — советские годы и 1990-е. Нам интересно: как строили знаковые здания, как проходили праздники во дворах и в центре, как выглядели парки, магазины, улицы, площади, рынки. В общем, интересны обычная городская жизнь и то, как изменился Витебск за прошедшие годы.

Если у вас есть что показать стране, пишите на почту: matveeva@tutby.com или в телеграм @TM_vitebsk. С радостью опубликуем самое любопытное!