Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко поздравил православных христиан с Рождеством, текст опубликован на его сайте.



Фото: TUT.BY

«Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас с Рождеством Христовым.

Этот прекрасный праздник наполняет глубинным смыслом историю существования человечества на Земле, ежегодно напоминает нам о необходимости духовного обновления, бескорыстной любви к ближнему, величайшей ценности добра и милосердия.

В светлые праздничные дни простое общение с родными людьми согревает нас теплом семейного очага, укрепляет веру в лучшее будущее, наделяет энергией для многих добрых дел, объединяет и делает сильнее перед лицом любых испытаний.

Пусть радость Рождества подарит всем торжество сбывшихся надежд, взаимопонимания и любви в нашем общем доме. Счастья, мира и благополучия вам и вашим близким».