|
Александр Лукашенко поздравил православных христиан с Рождеством
07.01.2021 09:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко поздравил православных христиан с Рождеством, текст
«Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас с Рождеством Христовым.
Этот прекрасный праздник наполняет глубинным смыслом историю существования человечества на Земле, ежегодно напоминает нам о необходимости духовного обновления, бескорыстной любви к ближнему, величайшей ценности добра и милосердия.
В светлые праздничные дни простое общение с родными людьми согревает нас теплом семейного очага, укрепляет веру в лучшее будущее, наделяет энергией для многих добрых дел, объединяет и делает сильнее перед лицом любых испытаний.
Пусть радость Рождества подарит всем торжество сбывшихся надежд, взаимопонимания и любви в нашем общем доме. Счастья, мира и благополучия вам и вашим близким».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Пусть радость Рождества подарит всем торжество сбывшихся надежд, взаимопонимания и любви в нашем общем доме».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)