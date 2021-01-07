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Ищем старые фото Могилева из ваших семейных альбомов!
07.01.2021 11:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мы ищем старые фотографии Могилева из ваших семейных альбомов, которые еще нигде не публиковались. Если у вас такие есть, пишите в редакцию.
Что нам интересно? Как строились знаковые здания, как проходили праздники во дворах и в центре, как выглядели парки, магазины, улицы, рынки (в общем, интересна городская жизнь).
Время: советские годы и 1990-е.
Если у вас есть что показать стране, пишите на anvas4989@gmail.com или в телеграм @anjelikazaitseva. Опубликуем самое любопытное!
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Время: советские годы и 1990-е.
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