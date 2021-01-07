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В Гомеле пенсионерку отправили на «сутки» за хоровод вокруг елки в лесу

07.01.2021 11:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Советского района Гомеля приговорил 59-летнюю гомельчанку Аллу К. к семи суткам лишения свободы. Ее обвинили в участии в несанкционированном митинге. Так суд расценил хоровод в лесу вокруг елки. Дело рассматривал судья Андрей Лахунович.


25 декабря около десяти гомельчан устроили новогодний пикник в лесу. Украсили елку, разожгли костер и водили хороводы. У некоторых участников шествия были бело-красно-белые флаги. На елке лежали листы бумаги с надписью «Крыса, убирайся!» и «В Новый год без крысы!».

5 января пенсионерку Аллу задержала милиция. В ее доме прошел обыск, а саму женщину доставили на ночь в СИЗО. 6 января судили.

Согласно протоколу, пенсионерка «без разрешения горисполкома приняла активное участие в несанкционированном митинге в лесу у деревни Новая Бухаловка».

«Не думаю, что хоровод в лесу — это митинг. Я не чувствую себя виноватой. Если даже вы скажете, что я была там в красной куртке — и что? Давать показания по такому делу абсурдно», — сказала гомельчанка.

В рапорте милиционеры написали, что заметили в телеграмм-канале видео с пикника в лесу и «оперативным путем» определили, что Алла принимала участие в «несанкционированном митинге».

 

В суд явился свидетель, еще одна гомельчанка. Она рассказала, что познакомилась с Аллой в августе на мирных маршах.

Девушка объяснила суду, что поскольку нельзя открыто ходить с флагами, они решили использовать их в лесу. На следующей неделе судят и ее.

 
Теги: Гомель
 
 
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Ее обвинили в участии в несанкционированном митинге. Так суд расценил хоровод в лесу вокруг елки.
 
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