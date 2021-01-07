Выживет ли почтовая марка?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Первая почтовая марка суверенной Беларуси была выпущена в 1992 году. На ней изображен крест преподобной Ефросинии Полоцкой – утерянная, а затем воссозданная белорусская национальная реликвия. Марка тиражом в 2 миллиона экземпляров была отпечатана в Москве, в типографии Гознака.

© Sputnik Витебске В открыли почту: с Лениным и девственной ручкой

С тех пор Беларусь не просто наладила выпуск собственных марок, но и добилась серьезного международного признания. На Всемирном конкурсе "Большой приз выставки WIPA", который с 1881 года проходит в Вене, белорусские почтовые миниатюры уже несколько раз входили в десятку лучших. В активе белорусов десятое, восьмое, седьмое и дважды шестое места. В среде производителей почтовой продукции это считается большим достижением.

Ежегодно в Беларуси выпускается до шестидесяти художественных почтовых марок, тираж каждой из которых составляет от 30 до 60 тысяч экземпляров. Печатаются они в Бобруйской укрупненной типографии имени А.Т.Непогодина и издательстве "Белорусский Дом печати" в Минске.

Корреспондент Sputnik встретился с начальником издательского центра "Марка" РУП "Белпочта" Ириной Шипиловой, чтобы узнать, какая она – белорусская марка.

Вредно не мечтать

Беларусь – молодое государство, которое начало выпускать свои марки лишь 28 лет назад. Великобритания это делает с 1840 года, США – с 1845-го, Франция, Бельгия, Швейцария – с 1849-го.

© Sputnik Начальник издательского центра "Марка" РУП "Белпочта" Ирина Шипилова

"Но при всем при этом наша марка стала узнаваемой. Это – результат значительных усилий, творческого труда очень многих людей: художников, дизайнеров, печатников, специалистов по маркетингу", – говорит Ирина Шипилова.

Сегодня марки экспортируются в 60 стран, есть больше 1000 частных абонементов.

"А работа с коллекционерами выстраивается годами, их доверие нужно заслужить. Это весьма эрудированная и щепетильная публика", – отмечает начальник издательского центра. И добавляет:

"Без ложной скромности скажу, что белорусскую марку в мире ценят, мы на хорошем счету у профессионалов".

У самой Ирины отношение к марке сугубо профессиональное – выполнение тематических планов издания почтовой продукции.

© Photo : предоставлено РУП "Белпочта" Первая почтовая марка Беларуси номиналом в 1 рубль выпущена в обращение 20 марта 1992 года

Когда ее сыну было лет одиннадцать, пыталась приобщить его к филателии. Купила в специализированном магазине огромный альбом "Марки СССР".

"И тема, вроде бы, была сугубо мальчишечья: что-то там про военную технику, а он глянул, полистал и отложил, – вспоминает собеседница. – С маркой так: зацепит сразу и надолго или оставит равнодушным. Сейчас у него уже дочка есть, но, похоже, она тоже никакого интереса к маркам не проявляет. Однако рассказывать и показывать внучке почтовые проекты буду, есть, кстати, прекрасные выпуски по детской филателии".

За каждой маркой – история

Есть каноническое определение, что марка – это спецзнак почтовой оплаты, который служит в качестве квитанции об оплате определенной суммы почтового сбора.

© Photo : предоставлено РУП "Белпочта" Марка – это миниатюрное свидетельство эпохи, рассказ об истории стран, народов, их культуре, науке, природе, спорте, искусстве, убеждена Ирина Шипилова

"Но это – слишком холодное, академическое объяснение. Мне больше нравится, когда говорят, что марка – это миниатюрное свидетельство эпохи, рассказ об истории стран, народов, их культуре, науке, природе, спорте, искусстве", – считает Ирина.

Не единожды ей доводилось наблюдать за реакцией людей, которые просто из любопытства зашли на выставку марок, как они воспринимают увиденное.

"Стенды, какие-то клочки бумаги, которые постепенно сливаются в одну пеструю картину – и на этом все. Но если у человека появляется интерес, некое озарение, он начинает спрашивать – филателисты всегда приходят на помощь и начинают рассказывать истории. Поверьте, о каждой марке можно рассказывать долго и увлекательно", – говорит директор центра.

От замысла до печати тиража может пройти и пару месяцев, а бывает – и год трудятся, неоднократно все перерабатывая.

© Sputnik У коллекционеров белорусские почтовые пользуются уважением и спросом

"С чем это связано? Во-первых, если материал исторический, нередко появляются какие-то новые факты, документы. Мы постоянно плотно и основательно работаем с историческим архивом, Национальной библиотекой, экспертами. Во-вторых, могут измениться пожелания заказчика, он видит картину по-своему. Приходится искать компромисс или запускать процесс по-новому", – объясняет специалист.

Кроме того, в последнее время нередко экспериментируют, уходя от традиционной подачи материала: выпускают марки необычной формы – круглые, треугольные. Современные технологии позволили изготавливать марки с дополненной реальностью: при наведении на нее камеры смартфона со специальным приложением изображение "оживает", появляется коротенький мультик.

Это расширяет границы традиционного восприятия марки, которую наклеил на конверт и всё – забыл. Ирина Шипилова считает, эта необычность дополнительно привлечет к филателии молодежь.

Творчество плюс технологии

Основную роль почтовая марка не утратила. Вместе с тем она давно уже стала произведением искусства, миниатюрой, на которой достоверно, точно, оригинально и красиво что-то изображено. При этом единого шаблона создания марки не найти. Этим она тоже привлекательна.

А вот как сказывается появление новых технологий: роль человека в творческом процессе минимизируется ? Ирина Шипилова с этим не совсем согласна.

"На международных конкурсах есть строгие правила, которые выполняются неукоснительно. Фотоматериалы и логотипы, взятые за художественную основу марки, не рассматриваются. Ценятся марки, за основу которых взяты произведения, выполненные вручную. Так и только так. Если это птичка, то каждое перышко должно быть прорисовано, если танк, то каждая заклепка".

Именно поэтому специалисты издательского центра обязаны глубоко погрузиться в тему, впитать научные знания, консультироваться с экспертами и все время заниматься самообразованием. Без права на ошибку.

"Сейчас, к примеру, дизайнеры работают над образами собак, которые служат на таможне. И надо отметить, что Государственный таможенный комитет, их кинологи очень ответственно отнеслись к этой задаче. Они прислали много фотографий хорошего качества, постоянно с нами на связи, подробно отвечают на все вопросы. Да и подход у них интересный, правильный: выбирали не просто красивых собак, а самых-самых заслуженных", – приводит пример она.

Ошибка? Весь тираж под нож!

Часто можно услышать, что ошибка на марке повышает ее ценность у коллекционеров. В издательском центре к этому свое отношение.

"Мы шутим, что в каждом коллекционере сидит авантюрист. Они частенько просто выискивают сюжетные ошибки и очень радуются, если что-то находят. Такие примеры в мировой истории есть, и чаще всего они появлялись в результате человеческой невнимательности. Интересны также полиграфические дефекты", – рассказывает Ирина Шипилова.

Но при этом сама она очень рада, что в своей практике с таким не сталкивалась: "В противном случае весь тираж выпущенной марки пустили бы под нож, а я, наверняка, уже бы не возглавляла центр".

Для того, чтобы избежать таких проколов, при Министерстве связи и информатизации Республики Беларусь действует Художественный совет, в состав которого входят опытные и авторитетные специалисты разных отраслей.

Защита от подделки

Чтобы белорусскую марку не подделывали, каждая имеет определенные способы защиты, при которых на нее наносится краска для приборного контроля. Элементы защиты могут быть выполнены в виде фрагмента национального орнамента, микротекста и других тематических элементов.

© Photo : предоставлено РУП "Белпочта" К 50-летию полета в космос Юрия Гагарина была выпущена марка, на которой при помощи ультрафиолетовой лампы можно прочитать знаменитое "Поехали!".

Современные технологии и печатные машины позволяют обеспечивать высокую степень защиты продукции от подделки. Некоторые постсоветские страны печатают свои марки в Беларуси, потому что у нас – и качество, и надежность, и гарантия.

А в будущем что?

Сегодня люди практически перестали писать друг другу письма на бумаге. На смену некогда традиционным чернильным и шариковым ручкам пришла клавиатура.

"У меня в молодости был красивый, почти каллиграфический почерк, а сейчас он заметно испортился. Все объяснимо: от руки пишу нечасто и всегда в спешке. Ничего не поделаешь: век скоростей и высоких технологий", говорит Ирина.

Но в будущее она смотрит с оптимизмом: почтовая продукция не умирает, она тоже видоизменяется.

"Новое дыхание придал посткроссинг – международный проект, появившийся относительно недавно. Это когда открытка отправляется незнакомцу, рандомно выбранному из базы данных. В проекте уже около 800 тысяч человек из 207 стран мира. Участники направили десятки миллионов открыток по всему свету", – рассказывает собеседница.

© Sputnik Участвующие в посткроссинге направили десятки миллионов открыток по всему свету

И белорусская почта, говорит Ирина, активно поддерживает это международное движение, выпуская тематические марки и карточки. Признается, что и сама на какое-то время увлеклась, пока это не стало мешать работе. Девушки издательского центра "Марка" тоже "подсели": одна собирает картинки с "серьезными" птицами, другая – с необычными зданиями.

Что касается белорусской продукции, то центр старается идти в ногу со временем. Выпускает оригинальные двойные открытки, маркированные и немаркированные конверты, почтовые наборы, выполненные в одном стиле. Порой отходят от классических сюжетов, делают юмористические картинки, что тоже очень нравится людям.

Как отметила начальник издательского центра "Марка" Ирина Шипилова, "почтовые марки помогают сохранить память о прошлом, пробуют заглянуть в будущее. Отражая знаменательные исторические события, почтовые миниатюры рассказывают о нашей стране всему миру. В этом их благородная миссия".