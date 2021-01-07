Лукашенко посетил храм Воздвижения Креста Господня в Минске

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко в сопровождении главы БПЦ митрополита Вениамина сегодня посетил храм Воздвижения Креста Господня, который находится на улице Тимирязева в Минске. Там Лукашенко зажег рождественскую свечу, сообщается на его сайте.



Фото: телеграм-канал «Пул Первого»

Лукашенко передал храму в дар икону Божией Матери «Взыскание погибших». Икона изготовлена в мастерской Свято-Елисаветинского женского монастыря Минска.

Митрополит Минский и Заславский Вениамин вручил Лукашенко бронзовый макет храма Воздвижения Господня, сувенирный колокол в память об окончании строительства этого храма (в 2020 году), а также книгу Николая Гаврилова «…И отрет Бог всякую слезу».

«Это светлый, добрый праздник. Все мы ждем от него не только добра, но и чудес. Особенность таких, моих любимых, праздников заключается в том, что каждый из нас, каждый человек идет своей дорогой к своему храму. Это то величайшее достояние, которое мы с вами имеем», — заявил Лукашенко.