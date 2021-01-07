ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко посетил храм Воздвижения Креста Господня в Минске

07.01.2021 12:33 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко в сопровождении главы БПЦ митрополита Вениамина сегодня посетил храм Воздвижения Креста Господня, который находится на улице Тимирязева в Минске. Там Лукашенко зажег рождественскую свечу, сообщается на его сайте.


Фото: телеграм-канал «Пул Первого»

Лукашенко передал храму в дар икону Божией Матери «Взыскание погибших». Икона изготовлена в мастерской Свято-Елисаветинского женского монастыря Минска.

Митрополит Минский и Заславский Вениамин вручил Лукашенко бронзовый макет храма Воздвижения Господня, сувенирный колокол в память об окончании строительства этого храма (в 2020 году), а также книгу Николая Гаврилова «…И отрет Бог всякую слезу».

«Это светлый, добрый праздник. Все мы ждем от него не только добра, но и чудес. Особенность таких, моих любимых, праздников заключается в том, что каждый из нас, каждый человек идет своей дорогой к своему храму. Это то величайшее достояние, которое мы с вами имеем», — заявил Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он зажег рождественскую свечу, пообщался с участниками богослужения.
 
Новости дня
Новости общества
 
Патриарх Кирилл - белорусским властям: «Нельзя откладывать в долгий ящик то, что вызывает несогласие в обществе»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

06.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика