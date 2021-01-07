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В золоте и серебре: закон о госсимволах Беларуси вступил в силу

07.01.2021 12:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 янв – Sputnik. Закон, расширяющий использование госсимволов и корректирующий их изображение, официально опубликован и вступил в силу.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Еще на стадии подготовки данный проект закона, который осовременил эталонные изображения государственных символов, не поменяв их идеологическую концепцию, вызвал большой общественный резонанс.

В первом чтении законопроект был рассмотрен в мае на весенней сессии. Депутаты Палаты представителей Национального собрания приняли во втором чтении проект закона "Об изменении Закона "О государственных символах Республики Беларусь" 10 декабря. Он был одобрен верхней палатой 18 декабря и затем подписан президентом страны Александром Лукашенко.

Законом расширен перечень поводов для применения государственного флага, что должно, по мнению парламентариев, положительным образом сказаться на культуре применения государственных символов Беларуси, способствовать росту патриотизма, уважению к своим символам - гербу и флагу

© Sputnik
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Новым законом предусмотрено изображение герба в золотом и серебряном цветах. В многоцветном изображении государственного герба также произошли изменения. Министр юстиции Олег Слижевский ранее заявил, что в корректировке герба нет политического подтекста.

В частности, он пояснял, что государственный герб Белоруссии сделают более миролюбивым, чтобы он воспринимался позитивно. Изменения затронули изображения звезды, земного шара, меридиан, общую цветовую гамму и шрифт. При этом изображение земного шара размещено таким образом, что в центре находится Европа, а не Россия.

В соответствии с законом, замена изображения госгерба, не соответствующего эталонным изображениям, осуществляется по мере его использования или прихода в негодность.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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