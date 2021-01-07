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В золоте и серебре: закон о госсимволах Беларуси вступил в силу
07.01.2021 12:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 янв – Sputnik. Закон, расширяющий использование госсимволов и корректирующий их изображение, официально опубликован и вступил в силу.
© Sputnik / Виктор Толочко
Еще на стадии подготовки данный проект закона, который осовременил эталонные изображения государственных символов, не поменяв их идеологическую концепцию, вызвал большой
В первом чтении
Законом расширен перечень поводов для применения государственного флага, что должно, по мнению парламентариев, положительным образом сказаться на культуре применения государственных символов Беларуси, способствовать росту патриотизма, уважению к своим символам - гербу и флагу
Новым законом предусмотрено изображение герба в золотом и серебряном цветах. В многоцветном изображении государственного герба также произошли изменения. Министр юстиции Олег Слижевский ранее заявил, что в корректировке герба нет политического подтекста.
В частности, он пояснял, что государственный герб Белоруссии сделают более миролюбивым, чтобы он воспринимался позитивно. Изменения затронули изображения звезды, земного шара, меридиан, общую цветовую гамму и шрифт. При этом изображение земного шара размещено таким образом, что в центре находится Европа, а не Россия.
В соответствии с законом, замена изображения госгерба, не соответствующего эталонным изображениям, осуществляется по мере его использования или прихода в негодность.
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