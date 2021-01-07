В Бобруйске суд снова отправил на доработку дело против журналистки. В чем ее обвиняют

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске судят журналистку «Бобруйского курьера» Марину Молчанову. Милиция составила на нее протокол, так как посчитала участницей акции протеста 4 октября 2020 года. 6 января суд во второй раз вернул дело в УВД на доработку, сообщает «Бобруйский курьер».



Фото: «Бобруйский курьер»

На заседании 6 января судья Елена Гормаш отказала в ходатайствах адвоката Александра Рыжкова: вызвать свидетелем технического специалиста УВД Бобруйского горисполкома Александра Лобана и приобщить к материалам дела видеозаписи из дела журналиста «Вечернего Бобруйска» Дениса Носова (его задержали вместе с Мариной Молчановой). Адвокат объяснил, что есть сомнения в том, что видеозаписи в деле Молчановой не изменялись.

Дело на доработку Гормаш отправила из-за того, что в протоколах милиции были указаны разные адреса, где якобы было совершено правонарушение: в одном — улица Социалистическая, 105, а в другом — Социалистическая, 115.

В чем дело

4 октября в Бобруйске проходила акция протеста . Тогда была задержана почти вся колонна демонстрантов, в том числе четыре журналиста местных изданий, которые освещали события воскресенья.

Силовики задержали сотрудников интернет-портала Bobr.by — журналиста Алесю Латинскую и фотографа Юрия Комиссарова, журналистов газеты «Вечерний Бобруйск» Дениса Носова и городского портала «Бобруйский курьер» Марину Молчанову. На журналистов составили протоколы как на участников митинга и увезли в изолятор временного содержания до суда.

Алеся Латинская провела в ИВС сутки, и 5 октября ее начали судить, потом процесс перенесли на 6 октября, а затем дело отправили на доработку — и Алесю пока выпустили.

7 октября суд признал фотографа Юрия Комиссарова, который сотрудничает с порталом Bobr.by, виновным в участии в несанкционированном митинге. Комиссарова наказали 7 сутками ареста.

Марину Молчанову ночью увезли из изолятора в больницу: журналистка почувствовала недомогание, жаловалась на боль в желудке. В итоге Марину госпитализировали. 5 октября Марину выписали из больницы.

В ноябре Марина получила уведомление из суда о том, что ее дело отправлено для устранения недостатков в УВД. В качестве недоработок указывалось, что лицо, ведущее административный процесс, Олег Аскирко, не в полной мере ознакомил Молчанову с материалами дела, а также что не было четко отражено, где, в качестве кого и на каком основании работает корреспондентка.

Начало судебного рассмотрения было назначено на 25 ноября. Но процесс был приостановлен, потому что Молчанова была на больничном. Слушание дела началось лишь 5 января.

Начало суда



Акция протеста в Бобруйске 4 октября. Фото: «Бобруйский курьер»

Марина Молчанова не согласилась с протоколом и правонарушением, которое ей вменяют в вину, подчеркнула в суде, что она не участвовала в шествии, а лишь выполняла свою работу корреспондента.

Должностное лицо, ведущее административный процесс, участковый инспектор отделения милиции Первомайского района Олег Аскирко в суд не явился, поскольку, как было заявлено, находится на самоизоляции как контакт 1 уровня по COVID-19.

В качестве свидетеля со стороны милиции выступал начальник отделения охраны правопорядка и профилактики Сергей Рудько. Он рассказал, что в тот день, 4 октября, на служебном автомобиле «Джили» несколько раз проехал по улице Социалистической и увидел в колонне людей Марину Молчанову. Где именно это произошло — возле дома № 105 или 115, он точно пояснить не смог.

Рудько начал дело, но потом, после просмотра видеозаписи, на которой вновь увидел Молчанову, понял, что он в этом деле — свидетель и потому не может вести дело, и передал его Аскирко. На вопросы адвоката и Марины о том, зачем нужно было начинать дело и не было ли ему с самого начала понятно, что он свидетель, Рудько ответил, что ПИКоАП не запрещал ему начать ведение дела.

Адвокат Рыжков указал также на наличие в деле описи материалов за подписью Рудько. На это начальник ООПиП сказал, что, возможно, эту бумагу просто распечатали с его компьютера или взяли на его столе. О том, как и почему там появилась его подпись, в то время как он свидетель, а не лицо, ведущее дело, четких пояснений в суде не было.

На вопросы о том, как же Молчанова «всячески стремилась привлечь к себе внимание», как это указано в протоколе, Рудько объяснил, что она шла в организованной колонне со стаканчиком кофе в руке.

В качестве свидетелей были также опрошены главный редактор «Бобруйского курьера» Анатолий Санотенко и журналист «Вечернего Бобруйска» Денис Носов.