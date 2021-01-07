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Президент в Рождество посещает храм Воздвижения Креста Господня

07.01.2021 14:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Православный мир сегодня отмечает один из самых главных христианских праздников – Рождество Христово.

По доброй традиции этот светлый день с верующими разделил глава государства.  Александр Лукашенко зажег свечу в минском храме Воздвижения Креста Господня. 

Храм построен в 2020 году на улице Тимирязева. Здание однокупольное, построенное в традициях классического храмового зодчества в форме креста с небольшим баптистерием, предназначенным для совершения крещения. Храм входит в архитектурный комплекс, включающий в себя входные врата с колокольней, церковноприходский дом, в котором располагается воскресная школа и музей подвига советских военнопленных - узников Шталага-352 в Минске. Новый храм граничит с мемориальным комплексом "Масюковщинский лагерь смерти". Комплекс является местом для поминания более 80 захороненных военнопленных и мирных советских граждан, замученных в немецком концлагере в годы Великой Отечественной войны.

 
Теги: Минск
 
 
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Православный мир сегодня отмечает один из самых главных христианских праздников – Рождество Христово. По доброй традиции этот светлый день с верующими...
 
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Лукашенко посетил храм Воздвижения Креста Господня в Минске
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