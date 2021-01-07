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Рождественские службы в эти минуты проходят в храмах по всей страны

07.01.2021 14:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Наша съемочная группа находится у  Свято-Духова кафедрального собора. 

На прямой связи со студией корреспондент Инна Пилевич. Инна, с праздником! Как встречают Рождество в Минске?  

Минск прямое включение

Христос родился! Славим его! - именно так православные христиане сегодня приветствуют друг друга. В эти минуты тысячи верующих приходят сюда, в верхний город столицы, в Свято-Духов собор, чтобы встретить Рождество в молитве.  

Праздник не только в душе, но и внешнем убранстве храма - гирлянды, ели, огоньки. Все это подчеркивает особую торжественность великого дня. Традиционно прямо на улице у входа в церковь установлен вертеп – это своеобразное воспроизведение сцены рождения Иисуса. Согласно преданию, Богомладенец явился на свет в хлеву в пещере среди животных. Эти и другие моменты, связанные с Рождеством Христовым, сегодня вспоминают во время праздничных служб. 

Посещение церкви – кульминационный момент в праздновании Рождества Христова. Люди приходят в храм, чтобы услышать торжественные песнопения, воспоминания евангельских событий и, конечно, чтобы причаститься. Общая молитва и большая радость объединяют сегодня всех христиан.  После богослужения верующие отправляются домой к богато накрытому столу, где можно себе не отказывать в угощениях. Ведь строгий 40-дневный пост окончен.

Праздновать Рождество Христова православные христиане будут целых 12 дней. Этот период еще именуют как святки или святые дни. Весь этот период принято навещать близких и обмениваться подарками. Гуляния будут продолжаться до следующего важного христианского праздника - Крещения. 

 
Теги: Минск
 
 
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Наша съемочная группа находится у  Свято-Духова кафедрального собора.  На прямой связи со студией корреспондент Инна Пилевич. Инна, с праздником! Как встречают...
 
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