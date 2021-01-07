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Минск прямое включение

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Рождественские службы в эти минуты проходят в храмах по всей страны Наша съемочная группа находится у Свято-Духова кафедрального собора. На прямой связи со студией корреспондент Инна Пилевич. Инна, с праздником! Как встречают...

Наша съемочная группа находится у Свято-Духова кафедрального собора.На прямой связи со студией корреспондент. Инна, с праздником! Как встречают Рождество в Минске?Христос родился! Славим его! - именно так православные христиане сегодня приветствуют друг друга. В эти минуты тысячи верующих приходят сюда, в верхний город столицы, в Свято-Духов собор, чтобы встретить Рождество в молитве.Праздник не только в душе, но и внешнем убранстве храма - гирлянды, ели, огоньки. Все это подчеркивает особую торжественность великого дня. Традиционно прямо на улице у входа в церковь установлен вертеп – это своеобразное воспроизведение сцены рождения Иисуса. Согласно преданию, Богомладенец явился на свет в хлеву в пещере среди животных. Эти и другие моменты, связанные с Рождеством Христовым, сегодня вспоминают во время праздничных служб.Посещение церкви – кульминационный момент в праздновании Рождества Христова. Люди приходят в храм, чтобы услышать торжественные песнопения, воспоминания евангельских событий и, конечно, чтобы причаститься. Общая молитва и большая радость объединяют сегодня всех христиан. После богослужения верующие отправляются домой к богато накрытому столу, где можно себе не отказывать в угощениях. Ведь строгий 40-дневный пост окончен.Праздновать Рождество Христова православные христиане будут целых 12 дней. Этот период еще именуют как святки или святые дни. Весь этот период принято навещать близких и обмениваться подарками. Гуляния будут продолжаться до следующего важного христианского праздника - Крещения.