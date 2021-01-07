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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусский союз женщин продолжает добрые дела в рамках масштабной акции "Наши дети" Силами объединения уже проведено несколько десятков мероприятий во всех регионах страны. Одной из точек благотворительного маршрута стал Петриков. Здесь Союз...

Силами объединения уже проведено несколько десятков мероприятий во всех регионах страны. Одной из точек благотворительного маршрута стал Петриков. Здесь Союз женщин посетил Петриковское училище закрытого типа легкой промышленности. Здесь проходят обучение девочки от 11 до 18 лет. Сейчас их 26. Максимально в учреждении они будут находиться два года. А после окончания получат востребованную профессию. В канун Рождества активные женщины Беларуси заглянули к ним с поздравлениями и подарками. Ответным жестом стал праздничный концерт.На этом маршрут самой доброй акции не заканчивается. Благотворительные мероприятия продолжатся до 10 января.