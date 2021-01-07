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Белорусский союз женщин продолжает добрые дела в рамках масштабной акции "Наши дети"
07.01.2021 14:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСилами объединения уже проведено несколько десятков мероприятий во всех регионах страны. Одной из точек благотворительного маршрута стал Петриков. Здесь Союз женщин посетил Петриковское училище закрытого типа легкой промышленности. Здесь проходят обучение девочки от 11 до 18 лет. Сейчас их 26. Максимально в учреждении они будут находиться два года. А после окончания получат востребованную профессию. В канун Рождества активные женщины Беларуси заглянули к ним с поздравлениями и подарками. Ответным жестом стал праздничный концерт.
Алина Шушляникова, учащаяся Петриковского государственного специального профессионально-технического училища закрытого типа № 1 легкой промышленности: "Настроение у меня в первую очередь новогоднее. Я бы хотела сказать спасибо всем тем, кто принимает участие в этой акции, кто помогает нам всем. Тут есть девочки, к которым не могут приехать родители или у которых нет родителей. Всем нужна поддержка".
Надежда Лазаревич, гендиректор ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш": "Мы хотим на деле показать, пообщаться с девчонками и показать им, что когда работаешь, можно получать хорошие результаты, получать удовольствие от работы. Показать, как можно развиваться на промышленных предприятиях, может быть, предложить им дальше развиться у нас, на Бобруйскагромаше. У нас 6 предприятий".
Татьяна Лугина, председатель концерна "Беллегпром": "Хочется поговорить о жизни, о задачах, о целях, о стране. О том, как строится вообще жизнь человека, что нужно учиться, трудиться и что нужно на благо шаг за шагом творить".
На этом маршрут самой доброй акции не заканчивается. Благотворительные мероприятия продолжатся до 10 января.
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Силами объединения уже проведено несколько десятков мероприятий во всех регионах страны. Одной из точек благотворительного маршрута стал Петриков. Здесь Союз...
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