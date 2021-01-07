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В нашей стране продолжается подготовка к Всебелорусскому народному собранию
07.01.2021 14:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСейчас идет выдвижение делегатов. Всего ожидается 2 700 человек. Это срез разных слоев населения: тут молодежь, медики, деятели культуры, работники сельского хозяйства и промышленности. Они должны стать рупором для белорусского народа. Каждый из них видит и болевые точки, и в каком ключе должна развиваться страна. Накануне своих делегатов выдвинул профсоюз работников здравоохранения.
Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медицинского университета: "Необходима консолидация различных направлений и нашей науки, и образования, и инновационных центров на создание таких современных производств, которые позволили бы совершенствовать образование, продвигать все наши научные разработки, которые создаются в наших университетах медицинского профиля, а также интеграция с нашей академической наукой, с НАН, которые позволили бы создать на законодательном уровне определенные кластеры. Они бы работали на благо нашей науки, нашего образования, студенческого и медицинского сообщества".
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Сейчас идет выдвижение делегатов. Всего ожидается 2 700 человек. Это срез разных слоев населения: тут молодежь, медики, деятели культуры, работники сельского...
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