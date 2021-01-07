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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В нашей стране продолжается подготовка к Всебелорусскому народному собранию Сейчас идет выдвижение делегатов. Всего ожидается 2 700 человек. Это срез разных слоев населения: тут молодежь, медики, деятели культуры, работники сельского...

Сейчас идет выдвижение делегатов. Всего ожидается 2 700 человек. Это срез разных слоев населения: тут молодежь, медики, деятели культуры, работники сельского хозяйства и промышленности. Они должны стать рупором для белорусского народа. Каждый из них видит и болевые точки, и в каком ключе должна развиваться страна. Накануне своих делегатов выдвинул профсоюз работников здравоохранения.