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Православный мир встретил Рождество Христово - один из главных праздников в христианском календаре

07.01.2021 14:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня верующие вспоминают событие, произошедшее в  Вифлееме. По преданию, в этот день на свет появился Богомладенец, который стал спасителем человечества. По такому случаю с раннего утра во всех храмах проходят божественные литургии. Церкви встречают прихожан праздничным убранством,  торжественную атмосферу создают гирлянды, ели, огни свечей. По традиции установлены и вертепы - символические изображения пещеры, где родился Христос.  В Беларуси главная праздничная служба состоялась ночью в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске. Ее совершил Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин.

А в 10 часов в Свято-Духовом кафедральном соборе начнется поздняя божественная литургия. В прямом эфире ее покажет телеканал "Беларусь 3".

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня верующие вспоминают событие, произошедшее в  Вифлееме. По преданию, в этот день на свет появился Богомладенец, который стал спасителем человечества. По...
 
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