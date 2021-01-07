ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ищем старые фото Гродно из ваших семейных альбомов!

07.01.2021 16:09 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Поиск! Мы ищем старые фотографии Гродно из ваших семейных альбомов, которые еще нигде не публиковались. Если у вас такие есть (а мы уверены!), пишите в редакцию.


Дети в городском парке, 1970-е годы. Фото: Анатолия Бизюка, oldgrodno.by

Время — советские годы и 1990-е. Нам интересно: как строили знаковые здания, как проходили праздники во дворах и в центре, как выглядели парки, старинные улочки в центре нашего города, магазины, новые микрорайоны, площади и рынки. В общем, интересны обычная городская жизнь и то, как изменился Гродно за прошедшие годы.

Если у вас есть что показать стране, пишите на почту kamiahina.olga@tutby.com или в Telegram — @Algunia. С радостью опубликуем самое любопытное!

Читайте также

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы ищем старые фотографии Гродно из ваших семейных альбомов, которые еще нигде не публиковались. Если у вас такие есть (а мы уверены!), пишите в редакцию.
 
Новости дня
Новости общества
 
Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

06.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by