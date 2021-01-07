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Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в Минске

07.01.2021 16:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В нашей стране продолжается подготовка к Всебелорусскому народному собранию. Сейчас идет  выдвижение делегатов.  Всего ожидается 2 700 человек. Это срез разных слоев населения: тут молодежь,  медики,  деятели культуры, работники сельского хозяйства и промышленности. Они должны  стать рупором для белорусского народа. Каждый из них видит и болевые точки, и в каком ключе должна развиваться страна. 

Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в Минске. На обсуждение будут вынесены основные положения Программы социально-экономического развития Белоруссии на ближайшую пятилетку и направления общественно-политического развития страны. 

 
Теги: Минск
 
 
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В нашей стране продолжается подготовка к Всебелорусскому народному собранию. Сейчас идет  выдвижение делегатов.  Всего ожидается 2 700 человек. Это срез разных...
 
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