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Проявить осторожность призывают белорусские синоптики - объявлен оранжевый уровень опасности
07.01.2021 16:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа этот раз из-за снега. Сильные осадки ожидают жителей многих районов страны в пятницу. Возможно налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью будет до минус 4. Днем до 2 выше нуля.
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На этот раз из-за снега. Сильные осадки ожидают жителей многих районов страны в пятницу. Возможно налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица....
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