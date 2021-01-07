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Многие верующие отправились в храмы. Православный мир празднует Рождество Христово
07.01.2021 16:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT7 января в Беларуси официальный выходной. Многие верующие отправились в храмы, ведь большинство жителей нашей страны православные. По всей республике открыты более полутора тысяч православных храмов.
Сейчас наша съемочная группа работает у Свято-Духова кафедрального собора города Минска. Инна, с Рождеством Христовым! Как встречают Рождество в Минске?
Православный мир празднует Рождество ХристовоЕкатерина, с Рождеством Христовым! Несмотря на то что основные праздничные службы завершились еще к обеду, верующие продолжают идти в храм. В эти минуты в Свято-Духовом кафедральном соборе молятся люди не только люди старшего поколения. Здесь много молодых родителей с детьми. Они ставят свечи за здоровье родных и близких, просят о заступничестве.
Детей особенно привлекает праздничный декор - гирлянды, ели, огоньки. Традиционно установлен и вертеп - это своеобразное воспроизведение сцены рождения Иисуса Христа. Согласно преданию, Богомладенец явился на свет в хлеву в пещере среди животных. Эти и другие моменты, связанные с Рождеством Хрыстовым, сегодня вспоминают во время праздничных служб.
После богослужения верующие отправляются домой к богато накрытому столу, где можно себе не отказывать в угощениях. Ведь строгий 40-дневный пост окончен. Отмечать Рождество Христово православные христиане будут целых 12 дней. Этот период еще именуют святками или святыми днями. Время милосердия, когда принято ходить к друг другу в гости и дарить подарки. Гуляния будут продолжаться до следующего важного христианского праздника - Крещения.
Хотелось бы добавить, что присоединиться к рождественской литургии и обряду причащения возможность есть еще у каждого верующего. К примеру, здесь, в Свято-Духовом кафедральном соборе, в 17:00 начнется великая вечерня.
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7 января в Беларуси официальный выходной. Многие верующие отправились в храмы, ведь большинство жителей нашей страны православные. По всей республике открыты...
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