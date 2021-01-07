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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Более 100 кг наркотиков ежегодно на границе задерживают служебные собаки. Все ли породы пригодны для пограничной службы? Ни одна погранзастава не обходится без кинологов и их подопечных. Напасть на след нарушителя или обнаружить запрещенные вещества – как научить пса определять...

Ни одна погранзастава не обходится без кинологов и их подопечных. Напасть на след нарушителя или обнаружить запрещенные вещества – как научить пса определять нужный запах?Все ли породы пригодны для подобной службы?Владимир Королев побывал на заставе и в кинологическом центре, чтобы узнать, какова она, собачья работа.В ведении Островецкой заставы почти 30 км белорусско-литовской границы. Ежедневно зеленые береты мониторят КСП. Даже на линии, припорошенной снегом, отчетливо видны следы животных. А вот если пограничники обнаружат следы человека, мгновенно поступает команда "Застава в ружье".Инфракрасные лучи, сейсмические датчики, оптоволоконная сеть вдоль забора – нарушитель еще не подошел к ограде, а техника уже фиксирует его присутствие. Ни одно подобное задержание не обходится без служебной собаки. Пёс знает, куда занесет их служба.Чтобы собаки становились профессионалами, их нужно готовить к сложной, но интересной работе. Этим и занимаются кинологические центры. У пограничников такой находится в городе Сморгонь. Ежегодно здесь готовят более 400 кинологов и питомцев для работы на заставе.Всегда, когда видел подобные кадры, задавался вопросом, что чувствует человек, на которого нападает собака. Сейчас проверим. Сначала мы бежим на собаку. Руки держим так, чтобы собака не прокусила, она будет нападать на руку.В обычной жизни пёс нежный и ласковый, но стоит только инструктору подать команду.Как правило, немецкие овчарки хватают за руку, а бельгийские пытаются прокусить плечо. Чаще всего атакуют ту сторону, где у человека будет оружие или палка. Пёс не должен бояться нарушителя. За считанное время собака в состоянии обезоружить несколько человек.А вот так обучают собак находить наркотики и взрывчатку. Ни одна техника не способна так быстро и оперативно определять запрещенные вещества.Ежегодно с помощью служебных собак в Беларуси задерживается каждый четвертый нарушитель границы и каждый третий контрабандный груз. Выявляется более 100 кг наркотиков и психотропов.