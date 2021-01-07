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Более 100 кг наркотиков ежегодно на границе задерживают служебные собаки. Все ли породы пригодны для пограничной службы?
07.01.2021 16:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНи одна погранзастава не обходится без кинологов и их подопечных. Напасть на след нарушителя или обнаружить запрещенные вещества – как научить пса определять нужный запах?
Все ли породы пригодны для подобной службы?
Владимир Королев побывал на заставе и в кинологическом центре, чтобы узнать, какова она, собачья работа.
В ведении Островецкой заставы почти 30 км белорусско-литовской границы. Ежедневно зеленые береты мониторят КСП. Даже на линии, припорошенной снегом, отчетливо видны следы животных. А вот если пограничники обнаружат следы человека, мгновенно поступает команда "Застава в ружье".
Инфракрасные лучи, сейсмические датчики, оптоволоконная сеть вдоль забора – нарушитель еще не подошел к ограде, а техника уже фиксирует его присутствие. Ни одно подобное задержание не обходится без служебной собаки. Пёс знает, куда занесет их служба.
Артем Сазонов, начальник кинологической службы погранзаставы "Островецкая": "Собака служит 8 лет. После, если позволяет здоровье, создается специальная комиссия. Принимается решение - либо отправить собаку на заслуженный отпуск, либо продолжать охранять границу. У собак есть также специальность – разыскная, сторожевая и строевая. Разыскная собака - опытная, работает большое расстояние по следу, с большей давностью по времени. У сторожевой требований меньше, но сторожевые стремятся к тому, чтобы стать розыскными".
Чтобы собаки становились профессионалами, их нужно готовить к сложной, но интересной работе. Этим и занимаются кинологические центры. У пограничников такой находится в городе Сморгонь. Ежегодно здесь готовят более 400 кинологов и питомцев для работы на заставе.
Константин Соловей, первый замначальника кинологического центра органов пограничной службы: "В ПП мы больше используем лабрадоров, которые работают с людьми, не подвержены стрессам. Естественно способны находить наркотики и взрывчатку. Немецкие и бельгийские овчарки используются в разыскной службе, которые могут длительно вести поиск за нарушителем, могут задерживать его".
Всегда, когда видел подобные кадры, задавался вопросом, что чувствует человек, на которого нападает собака. Сейчас проверим. Сначала мы бежим на собаку. Руки держим так, чтобы собака не прокусила, она будет нападать на руку.
В обычной жизни пёс нежный и ласковый, но стоит только инструктору подать команду.
Как правило, немецкие овчарки хватают за руку, а бельгийские пытаются прокусить плечо. Чаще всего атакуют ту сторону, где у человека будет оружие или палка. Пёс не должен бояться нарушителя. За считанное время собака в состоянии обезоружить несколько человек.
А вот так обучают собак находить наркотики и взрывчатку. Ни одна техника не способна так быстро и оперативно определять запрещенные вещества.
Юрий Шуппо, начальник курса кинологического центра органов пограничной службы: "Изначально мы собак учим на один запах. Одна баночка, когда она к этой банке подходим, мы даем лакомство. Собака понимает, что куда я буду носом утыкаться, я буду получать поощрение. Изначально берем самый простой – растительный гашиш. Когда приучили к этому запаху, начинаем использовать ряд тренажеров, чтобы она выбирала искомый запах. Это упражнение называется "карусель". В разных баночках лежат бытовые запахи – мыло, порошок, туалетная вода, сухарики, продукты питания. Там же находится запах гашиша".
Ежегодно с помощью служебных собак в Беларуси задерживается каждый четвертый нарушитель границы и каждый третий контрабандный груз. Выявляется более 100 кг наркотиков и психотропов.
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Более 100 кг наркотиков ежегодно на границе задерживают служебные собаки. Все ли породы пригодны для пограничной службы?
Ни одна погранзастава не обходится без кинологов и их подопечных. Напасть на след нарушителя или обнаружить запрещенные вещества – как научить пса определять...
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