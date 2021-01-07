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У молодого белорусского государства сложилась своя политическая традиция
07.01.2021 16:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПо сути, в нее уже на уровне гражданского общества вписано Всебелорусское собрание. И эта традиция выступает гарантией, что никакие внешние мировые потрясения - от передела сфер влияния до пандемии - на развитие Беларуси не повлияют. Об этом
Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в Минске. На обсуждение будут вынесены основные положения Программы социально-экономического развития Белоруссии на ближайшую пятилетку и направления общественно-политического развития страны.
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По сути, в нее уже на уровне гражданского общества вписано Всебелорусское собрание. И эта традиция выступает гарантией, что никакие внешние мировые потрясения - от...
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