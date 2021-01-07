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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так У молодого белорусского государства сложилась своя политическая традиция По сути, в нее уже на уровне гражданского общества вписано Всебелорусское собрание. И эта традиция выступает гарантией, что никакие внешние мировые потрясения - от...

По сути, в нее уже на уровне гражданского общества вписано Всебелорусское собрание. И эта традиция выступает гарантией, что никакие внешние мировые потрясения - от передела сфер влияния до пандемии - на развитие Беларуси не повлияют. Об этомзаявил делегат предстоящего собрания Андрей Савиных.На обсуждение будут вынесены основные положения Программы социально-экономического развития Белоруссии на ближайшую пятилетку и направления общественно-политического развития страны.