|
Белорусские синоптики вновь предупреждают о сильном гололеде
07.01.2021 16:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОсобенно скользко будет сегодня. Также ожидается мокрый снег и до 3 градусов со знаком плюс.
В предстоящие выходные в Беларуси установится зимний характер погоды. Температура воздуха будет постепенно понижаться и в конце недели опустится до обычных для января значений. На значительной части территории страны установится снежный покров.
В связи с ухудшением погодных условий в ГАИ еще раз напоминают водителям о необходимости соблюдения ПДД. Всем участникам дорожного движения стоит быть предельно внимательными. На отдельных участках ожидается гололедица и туман.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Особенно скользко будет сегодня. Также ожидается мокрый снег и до 3 градусов со знаком плюс. В предстоящие выходные в Беларуси установится зимний характер...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)