Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские синоптики вновь предупреждают о сильном гололеде Особенно скользко будет сегодня. Также ожидается мокрый снег и до 3 градусов со знаком плюс. В предстоящие выходные в Беларуси установится зимний характер...

Особенно скользко будет сегодня. Также ожидается мокрый снег и до 3 градусов со знаком плюс.В предстоящие выходные в Беларуси установится зимний характер погоды. Температура воздуха будет постепенно понижаться и в конце недели опустится до обычных для января значений. На значительной части территории страны установится снежный покров.В связи с ухудшением погодных условий в ГАИ еще раз напоминают водителям о необходимости соблюдения ПДД. Всем участникам дорожного движения стоит быть предельно внимательными. На отдельных участках ожидается гололедица и туман.