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Белорусские синоптики вновь предупреждают о сильном гололеде

07.01.2021 16:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Особенно скользко будет сегодня. Также ожидается мокрый снег и до 3 градусов со знаком плюс.

В предстоящие выходные в Беларуси установится зимний характер погоды. Температура воздуха будет постепенно понижаться и в конце недели опустится до обычных для января значений. На значительной части территории страны установится снежный покров.

В связи с ухудшением погодных условий в ГАИ еще раз напоминают водителям о необходимости соблюдения ПДД. Всем участникам дорожного движения стоит быть предельно внимательными. На отдельных участках ожидается гололедица и туман.

 
 
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Особенно скользко будет сегодня. Также ожидается мокрый снег и до 3 градусов со знаком плюс. В предстоящие выходные в Беларуси установится зимний характер...
 
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