|
Д. Джангиров: Почему Эшли Бэббит не станет иконой сопротивления?
07.01.2021 18:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭтот штурм стал первым вторжением в здание Конгресса с момента нападения британцев во время англо-американской войны в 1814 году. Впервые за сотни лет в США, кажется, пришло то, за что они так боролись на территории других государств - дыхание гражданской войны. С протестующими демократичные американцы особенно не церемонились: слезоточивый газ, светошумовые гранаты и выстрелы. Митингующие у стен Капитолия - не изъявляющие свой гражданский порыв американцы, а едва ли не террористы, действующие "возмутительно и подло". Мнение аналитика о жертвах столкновений и двойных стандартах демократии.
Дмитрий Джангиров, аналитик (Украина): "Так как СМИ контролируются противниками Трампа, то никто не будет из погибшей девушки делать икону, она вам не Флойд. Она не черная, ей не повезло - она белая. Была смертельно ранена, умерла в госпитале. Самого момента выстрела не видно, понятно, что стреляли в упор, там очень тесное помещение: в упор или с очень короткого расстояния. Выстрелили, она вскоре умерла. Из нее не будут делать икону сопротивления. Мы видели, что Twitter блокируют, YouTube. Facebook блокируют Трампа. Его аккаунт в Twitter на 12 часов заблокировали, причем если он не удалит три своих твита, то его заблокируют навечно. Ну вот такая свобода слова".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этот штурм стал первым вторжением в здание Конгресса с момента нападения британцев во время англо-американской войны в 1814 году. Впервые за сотни лет в США, кажется,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)