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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Д. Джангиров: Почему Эшли Бэббит не станет иконой сопротивления? Этот штурм стал первым вторжением в здание Конгресса с момента нападения британцев во время англо-американской войны в 1814 году. Впервые за сотни лет в США, кажется,...

Этот штурм стал первым вторжением в здание Конгресса с момента нападения британцев во время англо-американской войны в 1814 году. Впервые за сотни лет в США, кажется, пришло то, за что они так боролись на территории других государств - дыхание гражданской войны. С протестующими демократичные американцы особенно не церемонились: слезоточивый газ, светошумовые гранаты и выстрелы. Митингующие у стен Капитолия - не изъявляющие свой гражданский порыв американцы, а едва ли не террористы, действующие "возмутительно и подло". Мнение аналитика о жертвах столкновений и двойных стандартах демократии.