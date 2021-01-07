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Д. Джангиров: Почему Эшли Бэббит не станет иконой сопротивления?

07.01.2021 18:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Этот штурм стал первым вторжением в здание Конгресса с момента нападения британцев во время англо-американской войны в 1814 году. Впервые за сотни лет в США, кажется, пришло то, за что они так боролись на территории других государств - дыхание гражданской войны. С протестующими демократичные американцы особенно не церемонились: слезоточивый газ, светошумовые гранаты и выстрелы. Митингующие у стен Капитолия - не изъявляющие свой гражданский порыв американцы, а едва ли не террористы, действующие "возмутительно и подло". Мнение аналитика о жертвах столкновений и двойных стандартах демократии.

Дмитрий Джангиров, аналитик (Украина): "Так как СМИ контролируются противниками Трампа, то никто не будет из погибшей девушки делать икону, она вам не Флойд. Она не черная, ей не повезло - она белая. Была смертельно ранена, умерла в госпитале. Самого момента выстрела не видно,  понятно, что стреляли в упор, там очень тесное помещение:  в упор  или с очень  короткого расстояния. Выстрелили, она вскоре умерла. Из нее не будут делать икону сопротивления. Мы видели, что Twitter блокируют, YouTube. Facebook блокируют Трампа. Его аккаунт в Twitter  на 12 часов заблокировали, причем  если он не удалит три своих твита, то его заблокируют навечно. Ну вот такая свобода слова".

 
 
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Этот штурм стал первым вторжением в здание Конгресса с момента нападения британцев во время англо-американской войны в 1814 году. Впервые за сотни лет в США, кажется,...
 
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