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8 января белорусов ожидают сильные снегопады

07.01.2021 19:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В пятницу, 8 января, во многих районах республики ожидаются сильные снегопады. Об этом сообщили Белгидромет и Министерство по чрезвычайным ситуациям.


Фото: Reuters

«В другие годы вы бы, наверное, удивились тому, что в январе могут быть снегопады. Но завтра, 8 января, во многих районах страны ожидаем сильный снег», — говорится в сообщении МЧС в Telegram.

Соответствующая информация размещена и на официальном сайте Белгидромета:

«Внимание! Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении. 8 января (пятница) во многих районах республики ожидается сильный снег».

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