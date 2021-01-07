8 января белорусов ожидают сильные снегопады

Источник материала: Tut.by

В пятницу, 8 января, во многих районах республики ожидаются сильные снегопады. Об этом сообщили Белгидромет и Министерство по чрезвычайным ситуациям.



Фото: Reuters

«В другие годы вы бы, наверное, удивились тому, что в январе могут быть снегопады. Но завтра, 8 января, во многих районах страны ожидаем сильный снег», — говорится в сообщении МЧС в Telegram.

Соответствующая информация размещена и на официальном сайте Белгидромета:

«Внимание! Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении. 8 января (пятница) во многих районах республики ожидается сильный снег».

Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности.