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8 января белорусов ожидают сильные снегопады
07.01.2021 19:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В пятницу, 8 января, во многих районах республики ожидаются сильные снегопады. Об этом сообщили Белгидромет и Министерство по чрезвычайным ситуациям.
«В другие годы вы бы, наверное, удивились тому, что в январе могут быть снегопады. Но завтра, 8 января, во многих районах страны ожидаем сильный снег», —
Соответствующая информация размещена и на официальном сайте Белгидромета:
«Внимание! Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении. 8 января (пятница) во многих районах республики ожидается сильный снег».
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