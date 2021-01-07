А. Лукашенко: Я мечтаю о том, чтобы белорусы понимали ту политику, которую мне приходится осуществлять

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Любовь и справедливость, доброта и милосердие, надежда и сострадание, прощение и вера... Один из самых глубоких и главных праздников церковного календаря отмечают по всему миру православные верующие. Литургии прошли и во всех приходах нашей страны. По традиции этот светлый день с прихожанами разделил глава государства. И как признался президент, праздник наряду с Пасхой для него особый и любимый. Александр Лукашенко зажег свечу в новом храме Воздвижения Креста Господня в столице. Здесь встречают первое Рождество. Этот храм-памятник - настоящий символ духовного возрождения места, пропитанного историей. О силе возрождения здесь сегодня говорили много. Президент еще раз в этом году обратился к белорусам. По сути, это продолжение его новогодней речи - еще более детальное. "Только вместе мы можем сохранить землю, на которой живем, и где предстоит жить будущим поколениям. Только вместе можно пройти этот непростой путь". Действительно, Рождество - глубокий праздник, и самые глубокие мысли нас посещают в этот день. Продолжит тему Вероника Бута.



Православные празднуют Рождество Христово



В этот святой день именно сердце указывает нам дорогу в храм - место духовного единения. Рождество напоминает о высоком предназначении человека. Нет, не закрывает глаза на трудности и мирские проблемы. Напротив, здесь во внутреннем диалоге находятся зачастую ответы на любые вопросы.

В новом храме Воздвижения Креста Господня в Минске встречают первое Рождество



Для Крестовоздвиженской церкви в Минске нынешнее Рождество - первое. От замысла до строительства комплекса (а здесь и воскресная школа, и музей) прошло 10 лет. Ожидания верующих того стоили. От А до Я - работы белорусских мастеров. Да, никаких пышных росписей, аскетичный вход - акцент на другое. На символы и глубокую духовность.

Сегодня праздничный звон колоколов приглашал верующих встретить Рождество Христово в стенах новой церкви. Среди первых прихожан - глава государства.

Президент зажег свечу в новом храме Воздвижения Креста Господня



По традиции этот светлый день президент проводит в храме. Чуть позже Александр Лукашенко признается: Рождество наряду с Пасхой - для него особые и любимые. Возможно, потому, что это праздники великого обновления мира и всеобщей радости.

А. Лукашенко о белорусах: Стремление к честности, порядочности и справедливости у нас в крови

О чем в этот момент думает президент, можно только догадываться. Возможно, о том, что каждый человек идет своей дорогой к своему храму. Разговор с прихожанами Александр Лукашенко начинает именно с риторического (отчасти) вопроса - за чем идем?



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Все, кто идут, идут за миром, прощением, идут за теми христианскими ценностями, которые живут в людях… Более 2 тысяч лет тому назад Рождество стало некой точкой отсчета новой цивилизации, нового мироустройства, где царят любовь, справедливость, добро и милосердие. Эти черты характера абсолютно присущи белорусскому народу. У кого-то их больше, у кого-то меньше. Но в целом стремление к честности, порядочности и справедливости у нас в крови".



Президент: Господь хранит Беларусь

О мирских проблемах сегодня, конечно, тоже говорят. 2020-й прошел под знаком испытаний. Одно из них - COVID-19 - до сих пор звучит на всех языках мира. Беларусь успешно справилась с первой волной, достойно выходим из второй. Президент отметил: не без помощи Божией. Господь хранит Беларусь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Это общественная катастрофа. Не дай бог нам это пережить. И спасибо Ему за то, что и в первую волну болезни, и во вторую Он оберегал нас. Это говорит о том, что в нас осталось то святое, что было заложено Им - Иисусом Христом. Более 2 тысяч лет тому назад… Дай бог, чтобы было не хуже".



Да уж, действительно наша жизнь полна испытаний. Но, увы, без них мы часто обесцениваем то, что имеем. Все воспринимаем как должное. Теряем грань между добром и злом, рискуем миром, забывая, насколько он хрупок.

Храм Воздвижения Креста Господня - символ вечной жизни

Иерей Олег Кунцевич, настоятель прихода храма Воздвижения Креста Господня в г. Минске, председатель издательского совета Белорусской православной церкви: "Мы хотели, чтобы этот храм был максимально информативным. Максимально людей заставлял задуматься о той трагедии, которая произошла. И связать вот эту человеческую трагедию, которая называется война и смерть, с тем символом вечной жизни, которым является храм".



Крестовоздвиженский храм построен на земле, обильно политой кровью. В годы Великой Отечественной на этом месте был лагерь военнопленных. Здесь зверски мучили, морили голодом, убивали. Это место напоминает о 80 тысячах человеческих жертв.

А. Лукашенко: Вся наша Беларусь - памятник той войне

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Это люди, которые не предали, которые не сдались. Это люди, которые боролись и погибали в годы Великой Отечественной войны. Это очень важно для нас сейчас. Вся наша Беларусь, как я часто говорю, - памятник той войне. Не должны мы, белорусы, даже в мелочах героизировать нацизм. Не должны мы! Во имя памяти тех погибших. Мы должны свято чтить тех людей, благодаря которым сегодня живем".



Православные празднуют Рождество Христово

Рождество - тот праздник, который как минимум на год вперед определяет новую жизнь. Рождество - хорошая возможность, чтобы начать с чистого листа. Рождество - это повод подумать о светлом будущем для нас и наших детей.



Президент о Беларуси и народном единстве

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Нам надо взять в руки голову и задуматься о нашем будущем. Именно в этот святой день Он оттуда предупреждает нас. Он нас предупреждает, чтобы мы думали о будущем, думали о будущем наших детей. Это очень актуально и очень важно. Мы должны понимать, что только вместе можем спасти этот клочок земли, и наши дети смогут после нас жить своим умом на своей земле. В новогоднем послании я уже сказал об этом, что мы можем потерять то, что есть. И самое страшное - мы можем это потерять безвозвратно. Мы снова вернемся к тому, как жили предыдущие поколения.





Я очень хочу, чтобы мы не повторили предыдущий год, хотя я не клеймил его позором. Нам нужен был этот год, чтобы мы поняли, взявшись за ум, и подумали над будущим. Чтобы мы увидели всех, кто с нами рядом, чтобы мы четко определились, кто есть кто. Нам нужен был этот год, но он нужен был нам в прошлом. Я не хочу, чтобы он повторился в этом и будущем году. И он будет лучшим, если мы не просто захотим, а сделаем все необходимое, зависящее от каждого из нас так, чтобы этот год был лучше".

Митрополит Вениамин: Христос пришел на землю, чтобы научить нас правильному образу жизни

А чтобы наши усилия были замечены, в церкви будут молиться за процветание и мир на родной земле. Храм сегодня пополнился еще одной иконой - иконой Божией Матери. И, конечно, президент никогда не приходит в такой день без букета белых роз.



Уникальная белорусская звонница

К слову, Крестовоздвиженская церковь - обладательница единственной белорусской звонницы, колокола которой украшают наши аутентичные орнаменты. Читаются и образы всех белорусских святых, а также чудотворных икон. Один из таких колоколов, но сувенирный, конечно, отправится во Дворец Независимости.

А. Лукашенко: Я мечтаю о том, чтобы белорусы понимали ту политику, которую мне приходится осуществлять

Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси: "Мы снова и снова возвращаемся к этому событию - пришествию в мир Спасителя. Переживаем, размышляем и связываем с ним многие надежды. Раз Христос пришел на землю ради нас, значит, Он нам и поможет, и управит все ко благу каждого из нас и в целом Отечества нашего".



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Спасибо, Владыко, за добрые слова. Жизнь сейчас сложная, но я мечтаю о том, чтобы люди, живущие хотя бы в Беларуси, понимали ту политику, которую мне приходится осуществлять. Но я реалист, знаю, что большое видится на расстоянии, и все познается в сравнении. Это не я придумал. Это аксиома. Единственное, о чем я вас прошу (я это говорил рабочим, специалистам, айтишникам недавно на "Горизонте"), жизнь такова, что кругом идут войны. Идут информационные войны. Идут войны, и развернулась страшная драка за умы людей. Смотрите, ситуация непростая. И нам надо объединиться, чтобы не потерять свое - то, что принадлежит нам".



Президент о событиях в Вашингтоне

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Кто бы мог, Владыко, подумать, что сегодня в ночь (по нашему) будут штурмовать Капитолий - цитадель демократии мировой, как они себя подавали. Кто бы мог подумать? Никто. Хотя в этом есть некая справедливость со стороны Трампа. Но это плохо. Это плохо, когда идут на штурм и гибнут люди. Поэтому нам надо собраться, нам надо успокоиться".



А. Лукашенко: Нам не нужны ни войны, ни столкновения

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Не нам, стоящим здесь. Пусть той небольшой кучке, которая сегодня по выходным ходит по Минску. Я же вас предупреждал: плохо, когда они ходят по улице, еще хуже, когда они идут во дворы, будет невыносимо, когда они придут в ваши квартиры. Мы не должны это допустить. Поэтому я вас прошу только об одном - чтобы вы меня понимали и не осуждали сходу. Постарайтесь понять. Я человек мирный. Но я не могу допустить, чтобы кто-то пришел сюда и вот так открыто разрушил эту нашу обитель. Поэтому мы должны все вместе собраться и образумить тех, кто сегодня этого не понимает. Нам не нужны ни войны, ни столкновения. Нам их принесут, посмотрите, нам спокойной жизни не дадут. Нам свободно дышать никто не позволит в центре Европы. Это схватка. И не дай бог, она превратится в горячую войну на этой нашей территории. Но где не будут решаться наши вопросы, где не будет наших интересов. Вот этого допустить нельзя. Это - главное. И я вас прошу об одном - чтобы с Вашей стороны было понимание".



Православные празднуют Рождество Христово



Беларусь - страна уникальная. Пример того, как сохранять межрелигиозный и межэтнический мир. Да, мы маленькие, но уютные. Здесь всем хватает места. Такой нам важно сохранить Беларусь и для наших детей.



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В этот день говорим о светлом и искреннем. Зажигаем свечи - символ веры и любви. Ставим на паузу наши амбиции и задумываемся не только о себе, но и как минимум о своих близких.Залог наших успехов - напоминает Библия - в единстве. Только вместе мы сможем пройти все жизненные трудности достойно, сохранить страну, независимость и свое лицо. И здесь речь не только о государстве в целом, речь, в частности, о каждом из нас. Во многом столь нужное нам сегодня единство мы сохраняем благодаря церкви. С праздником вас, дорогие православные белорусы!