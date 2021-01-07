|
А. Лукашенко: Я мечтаю о том, чтобы белорусы понимали ту политику, которую мне приходится осуществлять
07.01.2021 22:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Любовь и справедливость, доброта и милосердие, надежда и сострадание, прощение и вера... Один из самых глубоких и главных праздников церковного календаря отмечают по всему миру православные верующие. Литургии прошли и во всех приходах нашей страны. По традиции этот светлый день с прихожанами разделил глава государства. И как признался президент, праздник наряду с Пасхой для него особый и любимый.
В новом храме Воздвижения Креста Господня в Минске встречают первое Рождество
Президент зажег свечу в новом храме Воздвижения Креста Господня
А. Лукашенко о белорусах: Стремление к честности, порядочности и справедливости у нас в крови
О чем в этот момент думает президент, можно только догадываться. Возможно, о том, что каждый человек идет своей дорогой к своему храму. Разговор с прихожанами Александр Лукашенко начинает именно с риторического (отчасти) вопроса - за чем идем?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Все, кто идут, идут за миром, прощением, идут за теми христианскими ценностями, которые живут в людях… Более 2 тысяч лет тому назад Рождество стало некой точкой отсчета новой цивилизации, нового мироустройства, где царят любовь, справедливость, добро и милосердие. Эти черты характера абсолютно присущи белорусскому народу. У кого-то их больше, у кого-то меньше. Но в целом стремление к честности, порядочности и справедливости у нас в крови".
Президент: Господь хранит Беларусь
О мирских проблемах сегодня, конечно, тоже говорят. 2020-й прошел под знаком испытаний. Одно из них - COVID-19 - до сих пор звучит на всех языках мира. Беларусь успешно справилась с первой волной, достойно выходим из второй. Президент отметил: не без помощи Божией. Господь хранит Беларусь.
Храм Воздвижения Креста Господня - символ вечной жизни
Иерей Олег Кунцевич, настоятель прихода храма Воздвижения Креста Господня в г. Минске, председатель издательского совета Белорусской православной церкви: "Мы хотели, чтобы этот храм был максимально информативным. Максимально людей заставлял задуматься о той трагедии, которая произошла. И связать вот эту человеческую трагедию, которая называется война и смерть, с тем символом вечной жизни, которым является храм".
А. Лукашенко: Вся наша Беларусь - памятник той войне
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Это люди, которые не предали, которые не сдались. Это люди, которые боролись и погибали в годы Великой Отечественной войны. Это очень важно для нас сейчас. Вся наша Беларусь, как я часто говорю, - памятник той войне. Не должны мы, белорусы, даже в мелочах героизировать нацизм. Не должны мы! Во имя памяти тех погибших. Мы должны свято чтить тех людей, благодаря которым сегодня живем".
Православные празднуют Рождество Христово
Рождество - тот праздник, который как минимум на год вперед определяет новую жизнь. Рождество - хорошая возможность, чтобы начать с чистого листа. Рождество - это повод подумать о светлом будущем для нас и наших детей.
Президент о Беларуси и народном единстве
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Нам надо взять в руки голову и задуматься о нашем будущем. Именно в этот святой день Он оттуда предупреждает нас. Он нас предупреждает, чтобы мы думали о будущем, думали о будущем наших детей. Это очень актуально и очень важно. Мы должны понимать, что только вместе можем спасти этот клочок земли, и наши дети смогут после нас жить своим умом на своей земле. В новогоднем послании я уже сказал об этом, что мы можем потерять то, что есть. И самое страшное - мы можем это потерять безвозвратно. Мы снова вернемся к тому, как жили предыдущие поколения.
Митрополит Вениамин: Христос пришел на землю, чтобы научить нас правильному образу жизни
А чтобы наши усилия были замечены, в церкви будут молиться за процветание и мир на родной земле. Храм сегодня пополнился еще одной иконой - иконой Божией Матери. И, конечно, президент никогда не приходит в такой день без букета белых роз.
Уникальная белорусская звонница
К слову, Крестовоздвиженская церковь - обладательница единственной белорусской звонницы, колокола которой украшают наши аутентичные орнаменты. Читаются и образы всех белорусских святых, а также чудотворных икон. Один из таких колоколов, но сувенирный, конечно, отправится во Дворец Независимости.
А. Лукашенко: Я мечтаю о том, чтобы белорусы понимали ту политику, которую мне приходится осуществлять
Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси: "Мы снова и снова возвращаемся к этому событию - пришествию в мир Спасителя. Переживаем, размышляем и связываем с ним многие надежды. Раз Христос пришел на землю ради нас, значит, Он нам и поможет, и управит все ко благу каждого из нас и в целом Отечества нашего".
Президент о событиях в Вашингтоне
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Кто бы мог, Владыко, подумать, что сегодня в ночь (по нашему) будут штурмовать Капитолий - цитадель демократии мировой, как они себя подавали. Кто бы мог подумать? Никто. Хотя в этом есть некая справедливость со стороны Трампа. Но это плохо. Это плохо, когда идут на штурм и гибнут люди. Поэтому нам надо собраться, нам надо успокоиться".
А. Лукашенко: Нам не нужны ни войны, ни столкновения
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Не нам, стоящим здесь. Пусть той небольшой кучке, которая сегодня по выходным ходит по Минску. Я же вас предупреждал: плохо, когда они ходят по улице, еще хуже, когда они идут во дворы, будет невыносимо, когда они придут в ваши квартиры. Мы не должны это допустить. Поэтому я вас прошу только об одном - чтобы вы меня понимали и не осуждали сходу. Постарайтесь понять. Я человек мирный. Но я не могу допустить, чтобы кто-то пришел сюда и вот так открыто разрушил эту нашу обитель. Поэтому мы должны все вместе собраться и образумить тех, кто сегодня этого не понимает. Нам не нужны ни войны, ни столкновения. Нам их принесут, посмотрите, нам спокойной жизни не дадут. Нам свободно дышать никто не позволит в центре Европы. Это схватка. И не дай бог, она превратится в горячую войну на этой нашей территории. Но где не будут решаться наши вопросы, где не будет наших интересов. Вот этого допустить нельзя. Это - главное. И я вас прошу об одном - чтобы с Вашей стороны было понимание".
Православные празднуют Рождество Христово
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)