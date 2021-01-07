Дом, где живет любовь

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Рождество - это прежде всего тепло домашнего очага. В семье Татьяны и Андрея Баритоль оно согревает малышей, которые остались без родительской ласки. В детском доме семейного типа проживают 9 ребят. Елена Витко побывала в гостях.





К Рождеству здесь все готово - ароматное печенье, мерцающая елка и, конечно, хорошее настроение. Впрочем, оно всегда царит в детском доме семейного типа из агрогородка Величковичи. Сейчас любовью и заботой здесь окружены 9 малышей.

Татьяна Баритоль, родитель-воспитатель детского дома семейного типа: "В первую очередь должна быть честность, уважение друг к другу. Принимать друг друга такими, какие мы есть. Мы принимаем деток, от них ничего не требуем. Также и они уже со временем принимают и нас".

Всего Татьяна и Андрей Баритоль изменили судьбу 20 детей. 11 уже выпустили во взрослую, самостоятельную жизнь. Появились и двое "приемных внуков". Началась же история большой семьи 13 лет назад.



Андрей Баритоль, родитель-воспитатель детского дома семейного типа: "Просто хотели ребенку из приюта сделать приятное - взяли на каникулы. Потом за время летних каникул он подружился с нашим сыном - они одногодки. И мы привязались к нему. Когда время уже отвозить было, решили его оставить. Он начал проживать с нами - и узнали потом, что у него есть брат и сестра, но они в разных интернатах. Получилось так, что мы оба хотели забрать, соединить семью - забрали девочку и забрали мальчика".

Самые маленькие - Марк и Вадим - попали сюда всего два месяца назад. А сейчас все дружно и с замиранием сердца следят за их успехами и первыми шагами. Такие важные моменты навсегда запомнит это семейное дерево. Фотохронику вскоре пополнит еще один снимок. Семья удостоена премии "За духовное возрождение".

Татьяна Баритоль, родитель-воспитатель детского дома семейного типа: "Выкладываешься по полной в этой профессии. И не ждешь никаких наград. Нет, об этом даже не думаешь. Это жизнь! Ты полностью себя посвящаешь детям".