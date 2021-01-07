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Поздравления с Рождеством белорусам адресуют и представители всех религиозных конфессий
07.01.2021 22:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Год народного единения лидеры церковного мира призывают к согласию, примирению и любви к ближнему. Дни Рождества (или святые дни по церковному календарю) - это особое время добра, милосердия и взаимопонимания.
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В Год народного единения лидеры церковного мира призывают к согласию, примирению и любви к ближнему. Дни Рождества (или святые дни по церковному календарю) - это...
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