Рождество Христово: праздничные службы прошли во всех храмах страны

Источник материала: БT

И возвращаемся к главной теме выпуска - Рождества Христова. Православный мир продолжает отмечать один из самых главных христианских праздников. По преданию, в этот день на свет появился Богомладенец, который впоследствии стал Спасителем человечества. О традициях торжества новой жизни, мира, любви, доброты и согласия - моя коллега Инна Пилевич.



Этой ночи посвящают произведения, и ее считают магической. Когда даже взрослые верят в чудо. Волнительный и очень трепетный момент для всех православных. С приходом темноты их сердца замерли в ожидании первой звезды. Ведь 2021 год назад появление светила на небе над Вифлеемом ознаменовало Рождество Христово. Младенца Иисуса, которого верующие считают сыном Бога. Чтобы пережить этот момент заново, православные Беларуси традиционно вместе собирались в храмах. Главная служба состоялась ночью в минском Свято-Духовом кафедральном соборе.



Прославлять новорожденного Христа тысячи верующих стремились сюда и с наступлением рассвета. Сегодня это место притяжения не только для людей старшего поколения, но и молодых родителей с детьми. Юных прихожан особенно завораживало пышное храмовое убранство. Елки, гирлянды, огоньки, цветы только подчеркивали торжественность великого дня.

Рождество в условиях COVID-19



Впервые Рождество - в масках. Учитывая эпидобстановку, сестры постоянно обрабатывали святыни дезинфицирующем средством. И хотя были организованы трансляции богослужений, люди шли в молитвенный дом. Каждый со своими внутренними просьбами и благодарностью. Ставили свечи за здоровье родных и близких, просили о заступничестве.



Это день обращения к вечным ценностям - милосердию, доброте, миру и любви к ближнему.



Рождественская служба - это церемония с вековыми традициями. Она длится дольше обычного и наполнена торжественными песнопениями, воспоминаниями евангельских событий. И обязательно в финале - причастие - как ритуал внутреннего очищения в праздник новой жизни. По окончании богослужения - колокольный перезвон.

После посещения храма верующие стремились домой к богато накрытому столу. За ним традиционно собирали всю семью и не отказывали себе в угощениях. Ведь строгий 40-дневный пост завершен.



Праздновать Рождество Христово православные христиане будут целых 12 дней. Этот период еще именуют святками или святыми днями. Весь этот период принято навещать близких и обмениваться подарками, заниматься благотворительностью. Гуляния будут продолжаться до следующего важного христианского праздника - Крещения.

