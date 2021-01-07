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Американские политтехнологии в действии

07.01.2021 22:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

После событий в Вашингтоне США уже точно не могут навязывать избирательные стандарты другим странам. Такое мнение высказывают эксперты. А политтехнологии, которые ранее применяли в Европе и на постсоветском пространстве, им вернулись бумерангом. Так считает аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований: "Пандемия, спады экономического роста сказались на ухудшении социально-экономических условий США. И как результат - Байден будет вынужден решать эти проблемы, и в скором времени забудут уже об этом Трампе. Но для понимания будущей ситуации однозначно важно осознавать, что для нас важно все-таки вырабатывать механизмы, которые не давали бы возможности применять зарубежным политтехнологам методы и модели, которые вели бы к разногласиям внутри нашего белорусского общества, на примере тех же США".

 
 
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После событий в Вашингтоне США уже точно не могут навязывать избирательные стандарты другим странам. Такое мнение высказывают эксперты. А политтехнологии,...
 
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