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Американские политтехнологии в действии
07.01.2021 22:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
После событий в Вашингтоне США уже точно не могут навязывать избирательные стандарты другим странам. Такое мнение высказывают эксперты. А политтехнологии, которые ранее применяли в Европе и на постсоветском пространстве, им вернулись бумерангом. Так считает аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.
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После событий в Вашингтоне США уже точно не могут навязывать избирательные стандарты другим странам. Такое мнение высказывают эксперты. А политтехнологии,...
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