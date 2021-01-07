Эксперт о том, что ждет разобщенные штаты Америки

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Леон Вайнштейн, политолог, писатель (Лос-Анджелес, США): "Если 20 января Байден поднимет руку, если он вспомнит, ему подскажут: подними руку, скажет: «Yes». С ним Камала Харрис, которая будет являться де юре, если при Байдене, или де факто, если Байдена поменяют, президентом нашей страны. Вариант один: Байден, Харрис и банда, которая с ними возвращается во власть, на самом деле - не идеологи, это лучший вариант, а обычные воры, то есть - кто-то из них по-своему любит Америку даже, а большинству до Америки, а уж тем более до американцев, скажем, наплевать. А немногие Америку, капитализм, конкуренцию, все, что, как мы понимаем, подняло эту страну наверх, просто не любят. Во власть эта последняя категория не попали, это типа Сандерса, Эл-Си, ее вот этой группы мусульманской, с которой она вместе кучковалась, куча всяких антиф и неокомуняк, неомаистов, троцкистов…







Камала означает Обаму, Мишель, делателей, королей Сороса и мелких соросят. Камала еще не нахапалась. И, конечно, рассчитывает по уходу из власти лет этак через 12 получить, как Обама, 38 млн. долларов аванс за написание будущей книги, которая по большому счету никому не будет нужна. Еще 20 млн - как аванс за будущие телесерии, документальные фильмы, что-нибудь еще такое, еще себе миллиончиков по 7-15-20. И стать вровень, а, может быть, и круче, чем Гор и Клинтон, хотя круче Клинтонов - очень сложно. Я думаю, это, а не мировая справедливость, будит ее по ночам.







А Байдена я вообще в зачет не беру, это временная скоморошечная фигура. Сорос хочет мировой гегемонии, его наследники хотят стать королями земного шара. Для их клана политика - это рычаг выкачивания денег, в результате организации переворотов в США, как они организовывали уже в Украине, Грузии, других местах, Сорос и его семья станут первыми триллионерами на этом свете, но мы, конечно, об этом ничего не узнаем, просто нам этого никто не расскажет".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксперт о том, что ждет разобщенные штаты Америки Так нынче приходят к власти настоящие демократы. Спонтанность, ложь, а теперь еще и убийства. Какие цели стоят за лживыми политическими механизмами, лицемерными...

Так нынче приходят к власти настоящие демократы. Спонтанность, ложь, а теперь еще и убийства.Какие цели стоят за лживыми политическими механизмами, лицемерными призывами, откровенным насилием и, если хотите, неприкрытым террором? И какое будущее ждет такую Америку с ее новыми старыми лидерами? Прогноз аналитика из Лос-Анджелеса.