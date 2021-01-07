Почему Эшли Бэббит не станет иконой сопротивленияе

Источник материала: БT

Скорбеть по расстрелянной в стенах Капитолия Эшли Бэббит будут только ее родственники и друзья. И вряд ли на месте гибели ветерана ВВС США появится мемориал, и к нему потянутся зарубежные дипломаты и другие сочувствующие. Не забывайте женщину, которая четырежды принимала участие в боевых действиях за рубежом, убили в самом оплоте демократии. Как в Америке дальше действуют в таких случаях - знают многие эксперты.



Дмитрий Джангиров, аналитик (Украина): "Так как СМИ контролируются противниками Трампа, то никто не будет из погибшей девушки делать икону, она вам не Флойд. Она не черная, ей не повезло - она белая. Была смертельно ранена, умерла в госпитале. Самого момента выстрела не видно, понятно, что стреляли в упор, там очень тесное помещение: или в упор, или с очень короткого расстояния. Выстрелили, она вскоре умерла. Из нее не будут делать икону сопротивления. Мы видели, что "Твиттер" блокируют, "Ютуб", "Фейсбук" блокируют Трампа. "Твиттер" его на 12 часов заблокировали, причем, если он не удалит три своих "твитта", то его заблокируют навечно. Вот такая свобода слова".



Д. Джангиров: У протестующих не было плана действий



Дмитрий Джангиров, аналитик (Украина): "Я когда-то говорил, что любые технологии майданов, "цветных революций" — ключевой элемент в ней - это биотуалет. Иначе очень быстро захлебнется революция, сами понимаете чем. Мы увидели, что люди не были готовы к длительной осаде, не было никакого плана действий. Притом, что ворвались протестующие на Капитолий, потому что с одной из сторон охрана Капитолия, полиция Капитолия, про которую Трамп сказал, что она типа с народом, что она на нашей стороне, они просто пропустили протестующих На самом-то деле, конечно, есть красивые кадры, где на баррикадах прорывают оцепление. Но толпа именно ворвалась в Капитолий — тоже кадры есть, где просто полиция открыла им дорогу".