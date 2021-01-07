|
Нужное людям. О важных транспортных артериях
07.01.2021 22:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В основу народного диалога лягут достижения представителей всех отраслей страны. Среди тем - и сохранение транзитной привлекательности Беларуси. За прошедший год наши дороги прибавили и в комфорте, и в безопасности. В рекордно короткие сроки провели реконструкцию развязки по улице Орловской в Минске. В Витебске открыли обновленный "Полоцкий" путепровод. Модернизировали направление от Витебска до Санкт-Петербурга. А в Гродно железнодорожный мост через Неман, наконец, избавит жителей от заторов.
Рассказывает Илья Цветков.
Для жителей Витебска уходящий год стал годом открытия обновленного "Полоцкого" путепровода. Это центральная транзитная артерия соединяет магистральные улицы областного центра и связывает Витебск с трассами в направлении Полоцка и Санкт-Петербурга.
Сегодня по путепроводу проходит без малого два десятка маршрутов общественного транспорта, ежедневно курсируют 110 маршруток.
На строительстве "Полоцкого" путепровода область сэкономила 25 миллионов рублей. Эти средства направлены на реконструкцию улицы Гагарина. Такого масштабного обновления в Витебске не переживала ни одна улица. Стройка идет семь дней в неделю. Но это уже объект будущего года!
Рассказывает Юрий Карнелович.
В 2020 году гродненцы пристально следили за масштабным строительным проектом - реконструкцией железнодорожного моста через Неман. Он станет частью большого транспортного кольца вокруг города, которое свяжет два новых микрорайона.
Андрей Хелский, старший мастер МСУ № 7 ОАО "Мостострой": "Проект действительно уникальный. Старый железнодорожный мост 60-х годов постройки нужно было объединить с новым проектным решением. Обернуть, скажем так, металлическими элементами. И, по сути, построить с двух сторон по еще одному автомобильному мосту. То есть - проект уникальный, требует тщательного подхода. Но нам это удалось, мы соединили два берега".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В основу народного диалога лягут достижения представителей всех отраслей страны. Среди тем - и сохранение транзитной привлекательности Беларуси. За прошедший год...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)