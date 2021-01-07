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Мужчина из Жодино пропал в сентябре. Его ищут до сих пор

08.01.2021 06:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Поисково-спасательный отряд «Ангел» просит помощи в поиске пропавшего мужчины.


Нестерович Максим Олегович (дата рождения 15.08.1985), постоянно жил в городе Жодино. Находясь в гостях в деревне Приямино (Борисовский р-н), 29.09.2020 ушел в неизвестном направлении. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, глаза голубые, волосы русые. На теле есть татуировки.

Если у вас есть какая-то информация о пропавшем мужчине, пожалуйста, сообщите по номерам телефонов ПСО «Ангел»: +375 29 591−73−48 (Борисов и Жодино), +375 33 666−60−33 (Минск) или 102.

 
 
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Поисково-спасательный отряд «Ангел» просит помощи.
 
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