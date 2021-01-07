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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Итоги трехлетия Малой родины И, конечно, строя планы на будущее, важно ценить и уже проделанную работу. Достижения последнего года легли и в основу трилогии Малой родины. Три года белорусы с...

И, конечно, строя планы на будущее, важно ценить и уже проделанную работу. Достижения последнего года легли и в основу трилогии Малой родины.Три года белорусы с особой любовью и заботой относились к своим родным местам, прививали такое же отношение своим детям, рассказывали и показывали все самые красивые места Беларуси. И вот совокупность этих личных историй - это и есть общая картина родной земли. Сохранить то, что досталось нам в наследство, приумножить и популяризировать стало по-настоящему трендом у населения.Итоги трехлетия Малой родины подвела