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Итоги трехлетия Малой родины

08.01.2021 10:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

И, конечно, строя планы на будущее, важно ценить и уже проделанную работу. Достижения последнего года легли и в основу трилогии Малой родины.

Три года белорусы с особой любовью и заботой относились к своим родным местам, прививали такое же отношение своим детям, рассказывали и показывали все самые красивые места Беларуси. И вот совокупность этих личных историй - это и есть общая картина родной земли. Сохранить то, что досталось нам в наследство, приумножить и популяризировать стало по-настоящему трендом у населения.

Итоги трехлетия Малой родины подвела Елена Бормотова.
 
 
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И, конечно, строя планы на будущее, важно ценить и уже проделанную работу. Достижения последнего года легли и в основу трилогии Малой родины. Три года белорусы с...
 
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