Взять быка за рога

Источник материала: БT

Символ 2021-го - металлический белый бык - принесет нам удачу. Наша съемочная группа отправилась в Несвижский район, где обитают эти мощные животные, чтобы узнать, что сулит нам этот год.



Рассказывает Екатерина Тихомирова. Дружелюбное, спокойное существо с большими распахнутыми глазами. Любопытное и игривое, но немного пугливое - таким характером, по словам Сергея Липая, обладает бык редкой для Беларуси бельгийской голубой породы.

Бельгийские бодибилдеры



Быки бельгийской голубой породы похожи на настоящего бодибилдера. Вес взрослых самцов может достигать 1100-1300 килограммов. Популярны такие породы в Германии, Франции и Бельгии. Из последней, кстати, и приехали еще телятами в Беларусь наши быки.

Юрий Матус, заместитель гендиректора минского племпредприятия: "Данная порода была завезена в 2019 году. Была завезена в связи с тем, что мы хотим попробовать эксклюзивный вариант для скрещивания бельгийской голубой породы с черно-пестрой породой Республики Беларусь для усовершенствования мясных качеств, для получения максимального выхода мяса при сдаче на мясокомбинат… В год они уже достигают 500 кг живого веса".

Что год Быка нам готовит

Пунш. Ему два года, а вес достигает 800 килограммов. Несмотря на грозный внешний вид, характер - покладистый. Кажется, то что надо после сложного 2020 года Крысы.

Сергей Липай, животновод минского племпредприятия: "Я надеюсь, год будет очень хороший, продуктивный. Думаю, у нас в Беларуси все успокоится. Все будет спокойно, как этот бык".