В Барановичах устанавливают датчики контроля загрязненности воздуха

Источник материала: Tut.by

Датчики, измеряющие основные показатели воздуха и его загрязненность, появились в Барановичах, пишет газета «Заря» .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Первый датчик появился в центре города более месяца назад. Второй начал работать в микрорайоне Боровки.

Установлены датчики эколого-краеведческим общественным объединением «Неруш» в рамках проекта AirMQ Belarus — по нему создается независимая сеть мониторинга загрязнения воздуха в городах нашей страны. Контролировать состояние воздуха можно в реальном времени, выбрав соответствующий датчик на интерактивной карте.

Ежеминутно он пересылает на облачный сервер все основные показатели — температура, влажность, атмосферное давление, количество твердых частиц в атмосфере, — а данные мониторинга доступны для всех пользователей интернета.

В Брестской области такие датчики также установлены в Бресте.