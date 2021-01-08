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В Барановичах устанавливают датчики контроля загрязненности воздуха
08.01.2021 08:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Датчики, измеряющие основные показатели воздуха и его загрязненность, появились в Барановичах, пишет газета
Первый датчик появился в центре города более месяца назад. Второй начал работать в микрорайоне Боровки.
Установлены датчики эколого-краеведческим общественным объединением «Неруш» в рамках проекта
Ежеминутно он пересылает на облачный сервер все основные показатели — температура, влажность, атмосферное давление, количество твердых частиц в атмосфере, — а данные мониторинга доступны для всех пользователей интернета.
В Брестской области такие датчики также установлены в Бресте.
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Контролировать состояние воздуха можно в реальном времени.
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