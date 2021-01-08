В Санкт-Петербурге по запросу из Минска задержали члена стачкома "Беларуськалия"

Источник материала: БелаПАН

Минск, 8 января. В Санкт-Петербурге по запросу из Минска задержали и поместили в СИЗО члена стачкома "Беларуськалия" Андрея Прилуцкого — в Беларуси его обвиняют в применении насилия в отношении сотрудников милиции, сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката Прилуцкого Андрея Федоркова.

По словам адвоката, вечером после президентских выборов 9 августа Прилуцкий заметил на улице Солигорска группу людей в балаклавах, которые избивали пожилого мужчину. Прилуцкий подбежал к ним и заслонил собой жертву — в ответ его избили и задержали. Затем он получил 15 суток административного ареста за участие в митинге в Солигорске. Адвокат подчеркивает, что акция протеста в тот день началась только через два часа после задержания его подзащитного и в другом районе.

Отбыв половину назначенного наказания, Прилуцкий вышел на свободу, а в ноябре к нему снова проявили интерес силовики: его начали вызывать на допросы по делу о применении насилия к двум сотрудниками милиции 9 августа. "Один из руководящих работников горотдела внутренних дел Солигорска и участковый инспектор, который, по словам Прилуцкого, является потерпевшим как минимум в 20 аналогичных уголовных делах по 364-й статье", — рассказал адвокат.

7 декабря Прилуцкий присоединился к стачечному комитету "Беларуськалия", где работал электрослесарем на первом руднике. Затем он уехал в Россию, где, по словам адвоката, перемещался как минимум двумя авиарейсами между Петербургом и Калининградом в поисках работы — мужчина не знал, что ему заочно изменили меру пресечения.

29 декабря Прилуцкого задержали в петербургском аэропорту "Пулково" и поместили в следственный изолятор. 30 декабря суд удовлетворил ходатайство об аресте до 6 февраля в рамках процедуры экстрадиции.

В случае экстрадиции в Беларусь Прилуцкому по 364-й статье УК (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) может грозить до 6 лет лишения свободы.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Санкт-Петербурге по запросу из Минска задержали члена стачкома "Беларуськалия" Минск, 8 января. В Санкт-Петербурге по запросу из Минска задержали и поместили в СИЗО члена стачкома "Беларуськалия" Андрея Прилуцкого — в Беларуси его обвиняют в...

БелаПАН.