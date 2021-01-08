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«Мы все травмируемся от наших родителей». История Нонны, которая живет с расстройством адаптации
08.01.2021 11:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Часто говорят, что все корни идут из семьи. В самом раннем детстве Нонна ощутила на себе психологическое насилие со стороны отца. Чтобы как-то обратить на себя внимание девушка старалась любыми способами стать заметной, но отец реагировал с агрессией и непониманием. Трижды девушка попадала в психбольницы, где ей поставили диагноз расстройство адаптации реакция на тяжелый стресс, а также циклотимию. К сожалению, общество часто списывает со счетов людей, которые борются с расстройствами психики, но Нонна уверена, что стыдного и ненормального в ее честном рассказе ничего нет. Девушка ходит к психотерапевту, пьет антидепрессанты и верит, что может быть счастливой. Мы продолжаем проект
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Еще у девушки стоит диагноз цилотимия.
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