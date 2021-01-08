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Снежные заносы и нарушение электроснабжения: спасатели рассказали о последствиях снегопадов

08.01.2021 11:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За прошедшие сутки на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 135 населенных пунктов. По состоянию на 06.00 8 января без света остаются 77 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС со ссылкой на «Белэнерго».


В течение суток на территории республики наблюдались обильные снегопады. Больше всего снега нападало в Слуцком районе Минской области. Тут максимальная высота снежного покрова составила 25 см.

По оперативной информации, заторы на автомобильных дорогах не зарегистрированы. В Гродненской и Могилевской областях подразделения МЧС помогли выбраться из снежных заносов одной легковушке и трем грузовикам.

Зафиксированы 3 случая падения деревьев на дороги в Брестской и Минской областях. Пострадавших нет.

По данным ГПО «Белэнерго», в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 135 населенных пунктов. Отключения оперативно устраняют аварийные бригады. По состоянию на 06.00 8 января остаются без электроснабжения 77 населенных пунктов.

Напомним, на пятницу, 8 января, объявлен оранжевый уровень опасности — во многих районах республики ожидаются сильные снегопады.

Спасатели рекомендуют:

  • избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов) — всего того, что может обрушиться под давлением большого слоя снега;
  • по возможности воздержаться от поездок по городу на личном автотранспорте, машину поставить в гараж, при его отсутствии парковаться вдали от деревьев;
  • находясь на улице, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

 
 
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Зафиксированы 3 случая падения деревьев на дороги в Брестской и Минской областях. Пострадавших нет.
 
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