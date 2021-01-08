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В Минске работники МЧС спасли висевшую в окне четвертого этажа женщину
08.01.2021 11:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сообщение спасателям поступило в 07.29 утра восьмого января. Очевидцы сообщили, что в одном из домов по улице Есенина, в окне четвертого этажа висит девушка.
Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, было установлено, что на четвертом этаже на балконе с внешней стороны стоит женщина. Чтобы подстраховать ее от падения, спасатели установили автолестницу.
Далее они при содействии знакомого пострадавшей смогли вернуть женщину в квартиру. После осмотра медиками спасенная была доставлена в больницу.
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После осмотра медиками спасенная была доставлена в больницу.
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