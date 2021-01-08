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В Минске работники МЧС спасли висевшую в окне четвертого этажа женщину

08.01.2021 11:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сообщение спасателям поступило в 07.29 утра восьмого января. Очевидцы сообщили, что в одном из домов по улице Есенина, в окне четвертого этажа висит девушка.


Фото: МЧС

Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, было установлено, что на четвертом этаже на балконе с внешней стороны стоит женщина. Чтобы подстраховать ее от падения, спасатели установили автолестницу.


Фото: МЧС

Далее они при содействии знакомого пострадавшей смогли вернуть женщину в квартиру. После осмотра медиками спасенная была доставлена в больницу.

 
 
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После осмотра медиками спасенная была доставлена в больницу.
 
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