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В праздничные дни автопробег "За единую Беларусь" исполняет желания детей
08.01.2021 12:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ эти праздничные дни желания детей исполняют и участники автопробега "За единую Беларусь". Более чем за три месяца они раскрасили в цвета государственного флага практически всю нашу страну. А сейчас на старте всех маршрутов их встречала - "Елка желаний", где каждый мог почувствовать себя волшебником и подарить чудо ребятам, передав подарки в детские дома. О помощниках Деда Мороза смотрите специальный репортаж Агентства теленовостей сегодня после
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В эти праздничные дни желания детей исполняют и участники автопробега "За единую Беларусь". Более чем за три месяца они раскрасили в цвета государственного флага...
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