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В праздничные дни автопробег "За единую Беларусь" исполняет желания детей

08.01.2021 12:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В эти праздничные дни желания детей исполняют и участники автопробега "За единую Беларусь". Более чем за три месяца они раскрасили в цвета государственного флага практически всю нашу страну. А сейчас на старте всех маршрутов их встречала - "Елка желаний", где каждый мог почувствовать себя волшебником и подарить чудо ребятам, передав подарки в детские дома. О помощниках Деда Мороза смотрите специальный репортаж Агентства теленовостей сегодня после "Панорамы".
 
Теги: Новости
 
 
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В эти праздничные дни желания детей исполняют и участники автопробега "За единую Беларусь". Более чем за три месяца они раскрасили в цвета государственного флага...
 
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